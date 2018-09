Gyönyörű tájak, izgalmas kilátók – amit ne hagyj ki ezen a nyáron

Vannak, akik az ország legmagasabb pontjait látogatják meg, mások a távoli szegleteket keresik fel, míg olyanok is akadnak, akik a barlangokat vagy épp a kilátókat keresik fel. Utóbbiak kapcsán hoztunk egy kis segítséget, elmondjuk, melyik kilátókat érdemes felkeresni.

Prónay-kilátó

Szeretnél a Mátrától a Pilisig ellátni? Ha igen, irány Nógrád megye, ahol a Romhányi-hegyen 26 méterre magasodik fel a csodás Prónay-kilátó. Mivel folyamatosan nyitva tart, és ingyenes, bármikor tiéd lehet a kilátó adta mesés tájkép, azért mindössze 128 lépcsőt kell megmásznod. A teljes körpanorámás kilátást vétek kihagyni, hiszen nyugat–északnyugat felé a Börzsöny, északon a Selmeci-hegység, kelet felé a Szandavár és a Mátra hegyvonulatait csodálhatjuk meg, míg délről a Gödöllői-dombvidék lankáit láthatjuk, délnyugat felől a Naszály, a Pilis és a Visegrádi-hegység csúcsai magasodnak.

Zalakarosi kilátó

Aki Zalakaros, Zalamerenye környékén kirándul, ne hagyja ki azt a látképet, amit a zalakarosi parkerdőben magasodó, 23 méter fölfelé emelkedő kilátó nyújt.

Olajfúró torony Nagykanizsán

Szeretnél felmászni egy olajfúró toronyba? Nagykanizsán megteheted. Tavasztól ugyanis újra látogatható az egykori olajfúró toronyból kialakított kilátó. A nagykanizsai Csónakázó-tónál lévő 40 méter magas építményből a látvány lenyűgöző.

Balatonföldvári kilátó

Nem véletlen, hogy a Balaton déli partjának egyik legfelkapottabb látványossága lett a balatonföldvári kilátó és a hozzá kapcsolódó látogatóközpont. A létesítmény a téli szezonban is nyitva tart ugyan, ám aki teheti, még a nyáron látogasson el Balatonföldvárra. A kilátóról látható mesés táj magáért beszél, 70 méteres magasból csodálhatjuk a vidéket Balatonakarattyától Keszthelyig. A látogatóközpontban kiállítás is várja a vendégeket. A Balatont és a balatoni hajózás és vitorlázás történetét bemutató tárlaton terepasztalokkal, makettekkel, filmvetítésekkel és szimulátorokkal is találkozhatnak a látogatók.