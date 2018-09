Gyönyörű erdei túrák – tökéletes programok nyár végére

Ha arra vágysz, hogy a város zajától távol, mesés természeti környezetben töltődj, nem is találhatnál kellemesebb kikapcsolódást, mint egy izgalmas túrát. Az árnyas erdők nyújtotta varázs ugyanis utánozhatatlan. Ahhoz, hogy útra kelj, nem kell más, csak egy jól felszerelt hátizsák és a tökéletes célpont. Olyan magyarországi túrákat hoztunk, amelyek közül bátran választhatod bármelyiket, csodás élményben lehet részed.

Ha Győr közelében túráznál, a Cuha-völgyi erdőt keresd. A Győrtől 40 kilométerre fekvő Magas-Bakony legszebb kirándulóhelye a Cuha-völgyi erdő, ahová nemcsak autóval érkezhetsz, hanem vonattal is elérheted. Utadat a Cuha-patak, egy csodaszép vasúti viadukt és egy alagút is keresztezheti.

Ha Budapest környéke a cél, válaszd a Spartacus-ösvényt. Arra érdemes felkészülni, hogy vannak keskenyebb, egyszemélyes szakaszai, vízálló cipő nélkül nem ildomos útra kelni. Ha esik, ne indulj el, ám ha az időjárás kedvező, ne hagyd ki a páratlan szépségű útvonalat. Ha nekivágtok, egész napra tervezzetek, legyen nálatok étel és ital, hiszen az ösvény 14 kilométer hosszú, ez átlagos tempóban 4 órás túrázást jelent.

Hallottál már a hét őrségi településből álló Szalafő-Pityerszerről? Ha még nem, itt az ideje pótolni és egy kellemes túra során megismerni a vidéket. A gyönyörű skanzen jellegű táj tele van természeti szépségekkel. A Vas megyei Szalafőn keresd, ha többet is meg szeretnél tudni az egyedülálló helyszínről.

A Bükki Nemzeti Park kapuja, Bükkszentkereszt az ország második legmagasabban fekvő települése. Persze a falu nemcsak erről híres, hanem a körülötte lévő szépséges erdőkről is. A tiszta levegőjű vidéket a légúti betegségek gyógyítására is ajánlják. Nemcsak a levegő gyógyító ott, hanem sokan a bükkszentkereszti Mária-köveknek is gyógyító erőt tulajdonítanak.

A fővárosiak kedvenc kirándulóerdejei is mesés élményekkel szolgálnak. Dobogókő az egyik legnépszerűbb kirándulóhely a környéken, de a Pilisben és a Visegrádi-hegységben is számtalan látványos túraútvonal várja a kikapcsolódni vágyókat.