Egészségmegőrző sportok, amiket próbálj ki ősszel

Nemcsak a testnek, a léleknek is egészséges, ha hetente néhányszor űzzük, legalább húsz percen át. Ha tudod, miről beszélünk, valószínűleg neked is van olyan kedvenced, amire szívesen szánsz időt. Igen, a nélkülözhetetlen sport az, aminek számos jótékony hatása van: amellett, hogy edzetté, ellenállóbbá teszi a testet, oldja a stresszt és a szorongást. Jótékonyan hat az anyagcserére, a vérkeringésre, a bőrre, na meg az ideális testsúlyra is. Emellett a lelket is rendben tartja, feltölt és sikerélménnyel önt el. Nem is érdemes tovább sorolni a pozitívumokat, hiszen már ez is elég ahhoz, hogy belássuk, bizony nem élhetünk sport nélkül.

Mindenre jó

Jógáznia szinte bárkinek szabad, mindegy, ki hány éves, milyen az alkata, vagy a fizikai állóképessége. A jóga sajátossága, hogy alaposan átmozgatja az izmokat, miközben erősít, nyújt és rugalmassá is tesz. Ezáltal harmonikus testalkatot formál. De nemcsak a testre van jótékony hatással, a lélekre is pozitívan hat. Nem véletlenül népszerű minden korosztályban. Azok, akik odáig jutnak, hogy minden nap jógáznak, azt mondják, ennek a mozgásformának köszönhetik a testi és lelki egyensúlyukat.

Úszol az árral?

Ugye nem kell bemutatni, milyen alakjuk van a profi úszóknak? A felső test kemény munkája ugyanis V alakúvá formálja azokat, akik a vízben élnek. Ám ha hobbiúszó vagy, aki ezt a tökéletes mozgásromát választja ahhoz, hogy átmozgassa a testét, izmait, nem kell azon gondolkodnod, hogy szeretnél-e hasonló felsőtestet, mert előre megmondjuk, heti 1-2 óra úszástól bizony nem változik meg a felépítésed. Az általános állapotod és az állóképességed viszont sokat javulhat, ha úszol. Egyre figyelj, ha a mellúszást választod, ne emeld ki a fejed a vízből állandóan, mert az nem tesz jót a nyakadnak.

Függő vagy már?

Azok, akik még nem tudják, milyen sportot válasszanak, érdemes átgondolni, melyek a testhezállók, melyeket lehet egyszerűen beépíteni a hétköznapokba. Vannak, akik a kocogásért vannak odáig, mások futásfüggők. Utóbbiak azért is nagyon szerencsések, mert a futás az egyik legjobb alakformáló sport, amely megküzd a zsírpárnákkal – a hozzávetőleg 10 km/h körüli sebességgel megtett fél órás futóedzés alatt kb 300 kalóriát éget el a szervezet.

Kerékpárra fel!

A tüdőd és vérkeringésed legjobb barátja a kerékpárod, már ha rá is pattansz és intenzíven rovod a kilométereket. A hatékony sport emellett zsírégető, és csodás izmokat fejleszthetsz általa a fenekeden, combodon, vádlidon. Ha az úszással kombinálod, a felsőtested is kellő figyelmet, na meg izomzatot kap. A kerékpározáshoz ismerni kell a KRESZ-t, az utakon a szabályokat pedig be kell tartani, ha másért nem is, a saját egészséged érdekében.

Edz a szabadban!

Szerencsére egyre több településen vannak szabadtéri edzőtermek, amelyeket láthatóan szeretnek az emberek. A legkisebbektől az idősekig szinte mindenki talál megfelelő eszközt ahhoz, hogy átmozgassa a testét. Sokan azért is mennek szívesen ezekbe a parkokba, mert a szabad ég alatt, friss levegőn lehetnek edzés közben, de az sem elhanyagolható, hogy mindezt ingyen tehetik.

