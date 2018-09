8 különleges fagylaltozó, amit vétek lenne kihagyni

Artigiana Gelati, Budapest

Ha olyan fagylaltozóra áhítoztok, ahol eredeti olasz receptúra alapján készülnek a gombócok, az Artigiana Gelati hibátlan választás. Több mint 40 féle ízzel várnak, és az sem jelent gondot, ha laktózérzékeny vagy épp vegánok vagytok.

Szent Korona cukrászda, Soltvadkert

Ez az a cukrászda, ahová a fagylaltért az emberek több 10 kilométert is képesek utazni, még akkor is, ha tudják, hogy kígyóznak a sorok. Nagyon komoly választékkal fogtok találkozni, de akármelyik ízre is esik a választásotok, a felejthetetlen élmény garantált. Érdemes megkóstolni a fekete erdőt, a mojitót, a málnás mascarponét, illetve a Rigó Jancsit is, melyben isteni csokidarabok és kakaóspiskóta-morzsák vannak!

Jókai cukrászda, Pécs

Fedezzétek fel az ízeket a Jókai cukrászdában, ahol a klasszikus fagyik mellett különlegesebbnél különlegesebb kompozíciókat vihettek ízlelőbimbótesztre. Nemcsak fagylaltokat, de pohárkrémeket és ízletes süteményeket is választhattok.

Bergmann cukrászda, Balatonfüred

A Bergmann cukrászdába nemcsak a francia krémesért és a hagymás pogácsáért érdemes betérni, hanem a fagylaltválasztékukért is. A balatonfüredi boltokban olyan különlegességeket kóstolhatunk, mint a csokoládéfagyi-alapú, pörkölt mogyoródarabokkal és meggyel megbolondított Mozart, illetve a közkedvelt Mimóza torta alapján készített Mimóza fagylalt.

Fragola, Budapest

Annak ellenére, hogy több saját és franchise üzlettel is rendelkeznek a fővárosban, a minőség változatlan. Az extravagáns ízeket kedvelők Mekkája ez a hely, de természetesen a klasszikusabbak között is van választék bőven. Az igazán bevállalósak kóstolják meg a camembert-fagylaltot!

Mészáros cukrászda, Szombathely

A macaronjairól elhíresült cukrászdában Mészáros József klasszikus receptúrája szerint, a legkiválóbb minőségű, természetes alapanyagok felhasználásával készítik a fagylaltot. Arra törekszenek, hogy termékeik semmiféle adalékanyagot ne tartalmazzanak.

Békebeli cukrászda, Cegléd

A Békebeli cukrászdában a múlt századi magyar cukrászmesterek hagyományai élednek újjá a mai kor igényeinek megfelelően. A sütemények mellett a fagylaltok is ennek szellemében készülnek. Érdemes megkóstolni a tejszínes málnát, a homoktövist vagy épp a somlói fagylaltot.

Florida fagyizó, Balatonmáriafürdő

A 2016-os év Balaton fagyija címet elnyerő Florida fagyizóban megkóstolható a nyertes fagyi, a Vulkánok ajándéka, amely friss mentát, citromfüvet és Szent György-hegyi mustot is tartalmaz. Ezenkívül még 32-féle fagyi, köztük 3 cukormentes is várja a kóstolni vágyó vendégeket.

(Forrás: hovamenjek.hu, mindmegette.hu, nlcafe.hu)