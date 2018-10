Mit kell tenned szemszárazság esetén

Ha a szemeid égetnek, szúrnak, viszketnek, kivörösödnek, a fényre érzékenyebben reagálnak. Ráadásul a nap végére is jobban elfáradhatnak, főleg, ha a munkád miatt a monitor előtt kell ülnöd, akkor te is a szemszárasságtól szenvedsz. Pár egyszerű praktika segítségével, azonban könnyíthetsz a kellemetlen tüneteken.

Még mindig nehéz megszüntetni azokat a tényezőket, amelyek súlyosbítják a „száraz szemet”. Azonban van néhány dolog, amit tehetünk, hogy megőrizzük a szem épségét. Ezek közé tartozik a jó étkezés, bőséges vízfogyasztás, és ha csökkentjük a dohányfüst, légkondicionált vagy fűtött helységben való tartózkodást. De a leghasznosabb lépés, amit tehetünk, ha csökkentjük a multimédiás eszközök használatát.

Pihentesd a szemed

Amikor egy képernyőt nézünk, a pislogásunk a felére csökken. Annak megakadályozása érdekében, hogy a szeme ne száradjon, ki kövesse a 20-20-20 szabályt. Minden 20 percben legalább 20 másodpercig nézzen, legalább 20 láb távolságra (1láb = 30cm). Ilyenkor a szem meg tud pihenni és lehetővé teszi számukra, hogy újra feladatunkra összpontosítsunk.

Ha számítógéppel dolgozol ez azért is hasznos, mert bizonyos időközönként szünetet kell tartania és a szeme is megpihenhet.

Abban az esetben, ha hosszú ideig, folyamatosan képernyő előtti feladatot végzünk érdemes szemcseppet használni, hogy elkerüljük szemünk kiszáradását.

Az autóban hajtsuk le a napellenzőt, illetve az ablakokon beszűrődő erős fényt is tompíthatja, továbbá használjunk ergonomikus széket és 20-26 cm-ről nézze a képernyőt, majd ennek megfelelően állítsuk be a képernyő kontrasztját és fényerejét.

Omega- 3

Az irritáció tüneteit csökkenti az omega-3 zsírsav is, ezért hetente legalább egyszer fogyassz valamilyen halat. Elsősorban a tengervízi fajták ajánlottak, mint például a hering, a makréla, a szardella, a szardínia és a lazac. A tonhal is tartalmaz omega-3 zsírsavat, de kevesebbet, mint az előbb felsoroltak. Ha nem szereted a hal ízét, akkor szedhetsz olyan étrend-kiegészítőt, mely tartalmazza a szükséges zsírsavat. Növényi forrásokból is hozzájuthatsz az omega-3 zsírsavhoz. A vörös áfonya, a fekete málna, a dió, a pekándió és a mogyoró is kiváló választás lehet.

Borogasd

Szemszárazság esetén megpróbálhatsz meleg borogatást alkalmazni a szemeiden. Fogj két vattapamacsot, meleg vízzel itasd át őket, majd helyezd a csukott szemhéjaidra körülbelül 5 perc erejéig! Arra ügyelj, hogy ne legyen túlságosan forró a víz, a lényeg, hogy kellemesnek érezd a nedves vattakorongok hőmérsékletét. Miután végeztél, óvatosan masszírozd át a szemhéj széleit! Az alsó szemhéj esetében alulról felfelé, míg a felső szemhéj esetében fentről lefelé mozgasd az ujjbegyedet a külső szemzugtól az orr felé haladva! Ha a vattakorongos megoldás nem válik be, akkor beszerezhetsz szemmelegítő maszkot is.

A szemszárazság kezelését is annak megfelelően kell megválasztani, hogy mi áll a kiszáradás hátterében. Mint említettük, a legtöbb esetben néhány egyszerű változtatással (például munka közbeni szünetek beiktatásával vagy párásító készülék alkalmazásával), műkönny és szemcseppek alkalmazásával könnyen elmulaszthatóak a tünetek. Más esetekben azonban gyulladásgátló gyógyszerek szedésére, vagy műtétre is szükség lehet. Ha azt érzed, hogy nem javulnak a tüneteid még a praktikák bevetése ellenére sem, akkor mindenképp konzultálj a szemészorvosoddal!

