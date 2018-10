Ne nyald meg a kontaktlencsédet! – Dolgok, amikkel rengeteget ártasz a szemednek

A szájüreg a mikroorganizmusok több száz fajának ad otthont. Egy grammnyi lepedékben körülbelül egy billió baktérium található, egy milliliter nyálban pedig a számuk akár egy milliárd is lehet. Az összes baktériumot alapos fogmosással sem tudjuk elpusztítani, és ez így van jól, hiszen legtöbbjük fontos feladatot lát el; erősítik az immunrendszert és védik a nyálkahártyát. Ezek a parányi élőlények csak akkor válnak károssá, ha alkalmat adunk nekik, hogy elszaporodjanak. A megfelelő szájhigiénia hiányában ez be is következik.

A szájüregben nem csak baktériumok élnek. Ostoros egysejtűek, amőbák és gombák is. Az amőbák közé tartozik az Entamoeba gingivalis, ami a fogínyen tapad meg, és néha bejut a mandulákba. Baktériumokkal táplálkozik. A Candida albicans nevű élesztőgomba fonalszerűen növekszik, és bevonja a szájnyálkahártyát. Egészséges szájban a gombák alkotta szövedék nem ártalmas. A szájhigiénia hiányában azonban gyorsan elszaporodnak. A következmény pedig a szájpenész, ami fehéres tapadós lepedéket képez a nyelven és a nyálkahártyán.

Nyolcvanmillió baktérium egyetlen csókban

Azt tudtad, hogy nyolcvanmillió baktérium van egyetlen csókban? És ehhez elég egy mindössze 10 másodperces csókolózás – legalábbis ezt számolták ki holland kutatók. A kutatás során az is bebizonyosodott, hogy míg a csókolózás gyakorisága befolyásolja a nyál mikroflórájának hasonlóságát, a nyelven megtelepedett baktériumok egybeesési fokára nincs kihatással.

Kontaktlencse

A fentiek alapján nem igazán tesz jót, ha a kontaktlencséd megnyalod, mielőtt a szemedbe teszed. A kontaktlencsét viselők 80 százaléka állítja, hogy megfelelően kezeli, ápolja, viseli a kis segédeszközt, valójában azonban csak igen kevesen vannak tisztában a viselés szabályaival és az esetleges kockázatokkal. Van, aki csapvízben tárolja a lencsét, nem tartja be a higiéniai szabályokat, vagy éppen túlhordja a lencsét, mit sem törődve a kockázati tényezőkkel. Ami pedig a szaruhártya komoly elváltozásit okozhatja: kisebb-nagyobb hámsérüléseket, fertőzésre utaló jeleket, oxigénhiány miatt kialakuló érújraképződést.

Nyár

Nyáron a kontaktlencse praktikusabb és kényelmesebb megoldásnak tűnhet, de ebben az időszakban különösen nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy kivegyük és kontaktlencse-folyadékba tegyük, hiszen a por, a pollen és hasonlók a szemünket is támadják. Természetesen a tökéletes látásúak szemét is irritálhatja a víz, de a gyengébben látók sokkal több veszélynek vannak kitéve. Az alábbiakban ezeket a veszélyeket igyekszünk feltárni.

Soha ne hagyd bent a kontaktlencsét!

A modern kontaktlencsék egyik jellegzetessége, hogy úgy alakítják ki őket, hogy a szem minél több levegőhöz jusson a viselésükkor is. Ez az áteresztőképesség általában nagyon pozitív hatású, de a fürdőzés közben veszélyes lehet. Ugyanis a kontaktlencse ilyenkor nemcsak a levegőt, de az apró mikrobákat, baktériumokat is átengedi, melyek fertőzést vagy akár szemkárosodást is okozhatnak.

Kevésbé ismert, de például a tengervíz sótartalma elvonja a vizet a kontaktlencséből, lerakódik rá, és nem engedi oxigénhez jutni a szemedet, sőt kiszáríthatja, károsíthatja a szaruhártyád felszínét. Hasonlóképp lerakódhatnak, és elfertőzhetik a szemedet a tavak és folyóvizek kórokozói, vagy a medencevizek tisztítószerei is. A vizek sodrásától, hullámaitól elúszó kontaktlencséket pedig minden lencseviselő ismeri. Ezért fontos, hogy a kontaktlencsét – bármilyen ártalmatlannak tűnik – mindig kivegyük fürdés előtt.

Árthat a szemednek kint a kánikula, bent pedig a klímák működése!

A kontaktlencsés szemeknek a hőség, a kánikula sem tesz jót. A magas hő és a pára is lecsapódik a lencsékre nem éppen idilli környezetet teremtve a szaruhártyának. A légkondicionálók szárító és fertőzésveszélyt hordozó hatását pedig már nem is részleteznénk. Sohasem tudhatjuk, hogy melyik klímát mikor és milyen alaposan takarították ki és milyen károkozókat fúj a kontaktlencséinkre, hogy ott megtelepedhessenek, és szabadon garázdálkodhassanak.

11 legfontosabb szabály

1. Alaposan mossuk és szárítsuk meg a kezünket, mielőtt a szemünkhöz vagy a lencséhez nyúlnánk.

2. Soha ne vegyük a lencséket a szánkba, és ne nyálazzuk be őket, mert a nyál tele van baktériumokkal.

3. Az ápoló- és tárolószerek kiválasztásakor fogadjuk meg a szemészorvos tanácsát. Egy lencse viselése során ne változtassuk meg a tárolószert.

4. A csapvíz alkalmatlan a kontaktlencse tárolására, kizárólag csak az e célból gyártott steril folyadékokat használhatjuk!

5. A kontaktlencse kivétele után, de még a tárolófolyadékba helyezése előtt tisztítsuk le a szennyeződéseket az ajánlott szerrel.

6. Tartsuk tisztán, és rendszeres cseréljük a tárolótokot is! A tárolószert minden használat után öntsük ki a tokból! A tokot ajánlott használat után tisztító folyadékkal átdörzsölni, majd megszárítani.

7. Ha természetes vagy uszodavízzel érintkeztek, ki kell dobni a lencséket, és másnap újat kell felhelyezni.

8. Ha víz mellett nyaralunk, vegyük ki a lencsét, mielőtt a vízbe megyünk, esetleg használjunk egynapos kontaktlencsét és úszószemüveget.

9. Az előírt hordási idő után is mindenképpen újra kell cserélni a kontaktlencséket. A túlhordott lencse oxigénáteresztő képessége már lényegesen kisebb, mint amire a szemnek szüksége van, ezért a szaruhártyán komoly elváltozásokat okozhat.

10. A tisztítás és az előírt lencsecsere mellett elengedhetetlen a rendszeres szemész szakorvosi ellenőrzés, még akkor is, ha a kontaktlencse-viselőnek nincs semmilyen panasza. Így korán felismerhetővé és elkerülhetővé válhatnak a gyulladások, fertőzések és a súlyos következmények.

11. Ne hagyjuk, hogy a szemünkön kiszáradjon a lencse, mert a száraz lencse nagyobb mechanikus irritációt okoz. Használjunk rendszeresen műkönnyet!

Nyitókép: Alastair Miller/Bloomberg via Getty Images