Lapos hasat szeretnél? Ezek a zöldségek segítenek!

Gyakran puffadsz, vagy a felesleg a hasadon rakódik le? A következő zöldségek segítenek abban, hogy a hasad ne csak az ágyon fekve legyen lapos!

Csicseriborsó

Az arab, az olasz, a spanyol, a portugál és a görög konyha kedvelt étele a csicseriborsó. Ez a rostban gazdag zöldség javítja az emésztést, tisztítja a májat és az anyagcserénket is felpörgeti. De nemcsak a hasunk lehet laposabb, hanem A-, B-, C – és K-vitamin-raktárainkat is feltölthetjük egy finom csicseriborsókrémlevessel vagy krémmel.

Spenót

A spenót igazi szuperzöldség, nem hiába szerette Popeye! Energiával lát el, csökkenti a vércukorszintet, bővelkedik vasban, magas rosttartalma pedig hozzájárul az egészséges emésztéshez. A spenót karban tartja szív- és érrendszerünket, szemünk egészségét is óvja, és bármilyen fogyókúrába tökéletesen passzol.

Babcsíra

A babbal ellentétben a babcsíra nem puffaszt, és mint minden csíra, rendkívül egészséges. Sokkal több vitamint tartalmaz, mint a kifejlett zöldség, csökkenti a stresszel járó szorongást, támogatja az immunrendszerünket, jó hatással van szívünkre, és erősíti a csontokat is. Babcsírával változatossá teheted még a legunalmasabb salátát is, így diéta idején tökéletes választás!

Sütőtök

A rostban gazdag sütőtök fogyasztásával nemcsak hamarabb érheted el, hogy hasad lapos legyen, de hangulatjavító hatásának köszönhetően mindezt jó kedéllyel teheted. A-vitamin-tartalma támogatja szemünk egészségét, magas béta-karotin- és antioxidáns-tartalmának köszönhetően pedig szebbé teszi bőrünket, és útját állja a káros szabad gyököknek.

Bébirépa

Ha étrendedbe beépíted a bébirépát, felgyorsítja az anyagcserédet, de bőröd és hajad is szebb lesz. Ez az apró zöldség erősíti a fogadat, és olyan értékes vitaminokat, ásványi anyagokat is tartalmaz, mint a C-, K-, B-vitamin, valamint a kálium. Keverd salátákba, készíts bébirépát is tartalmazó párolt zöldséges köretet a sovány húsokhoz, és hamarabb búcsút inthetsz a felesleges kilóknak, mint gondolod!