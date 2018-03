Könnyű krémlevesek egész évben (x)

A divat a legjobb példa arra, hogy nincsenek már szabályok: lehet csíkos, pöttyös vagy kockás, lényeg, hogy jól érezd magad benne. Ugyanez igaz a gasztronómiára is. Hiszen miért ne lehetne egy tápláló zöldségkrémlevest tavasszal is elkészíteni? Főzzünk kedvünkre, idénytől függetlenül, amit csak megkívánunk – főleg, ha gyors, egyszerű és nem mellékesen még egészséges is.