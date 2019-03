Fontos a jó bizonyítvány, de a női egészség még inkább…

Biológusnak tanulok a Debreceni Egyetemen. Budapesti vagyok, innen bizony nem kevés vonatozással jár a dolog.

Ilyenkor, vizsgaidőszakban általában már előző nap odamegyek, és helyben alszom, hogy reggel már kevesebb legyen a stressz. Hát ez most nem sikerült. Ha ideges vagyok, akkor amúgy is többet járok pisilni, de aznap valami más is volt. Arra ébredtem, hogy viszket, ég ott, szeméremtájékon. Méghozzá nagyon. A szeméremajkaim is duzzadtak voltak, plusz az a fehéres váladékozás…

Egyszerűen nem hittem el. Hogy nem elég nekem a vizsgadrukk, még ez is. Az a baj, hogy nem tudtam a tételekre koncentrálni, csak azon agyaltam, vajon mit és hol kaphattam el. Aztán beugrott… Istenem, mindig is tudtam, hogy a vonaton nem szabad vécére menni! Csak hát előző nap muszáj volt – nem rövid az út… Úgy látszik, hiába „ágyaztam meg” gondosan letépkedett vécépapírral, ez lett a vége. De vajon milyen fertőzésről van szó? Reméltem, hogy nem komolyabb…

A vizsgát valahogy túléltem, már az sem érdekelt, hogy csak hármast kaptam, csak mehessek végre a patikába. A tanulmányaim alapján sejtettem, hogy mi kellhet nekem. Ilyenkor ugyanis semmi értelme találomra választani a recept nélkül kapható tabletták és krémek közül. Hiszen ha nem tudjuk, mit kezelünk, úgysem lesz hatásos a dolog. Az ilyen fertőzések hátterében általában vagy gomba, vagy baktérium áll, de nagyon nem mindegy, hogy melyik. Én a saját esetemben gombára tippeltem (egész pontosan a Candida albicansra), de nem akartam találgatni.

Szerencsére ma már kaphatók olyan tesztek, amelyek a hüvely pH-értéke alapján megmutatják, hogy nagy eséllyel milyen típusú kórokozóról van szó. Egész egyszerű a dolog: egy kis pálcikát kell óvatosan körbeforgatni a hüvelyben, és ennek színváltozása – a tünetekkel együtt – segít beazonosítani a fertőzés valószínű okát.

Jól gondoltam: nálam a gombák szaporodtak el, ami nem is csoda olyan higiénés körülmények között, amik egy vonat vécéjében uralkodnak…

De legalább így már tudtam, hogy mit csináljak. Először is kértem a gyógyszerésztől vény nélkül kapható gombaellenes hüvelyi készítményt és krémet, valamint egy mosakodógélt. Aztán majd Pesten elmegyek az orvosomhoz – biztos, ami biztos.

Arra legalább jó volt ez a sztori, hogy legközelebb kevésbé izgulok majd vizsgaidőszakban. Elég lesz csak elképzelnem, hogy milyen az, ha még nőgyógyászati tünetei is vannak az embernek… Arról nem beszélve, hogy a fertőzéseknek a stressz sem tesz túl jót.

