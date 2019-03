4 dolog, ami viszketést okoz övön alul

A női nemi szerv viszketése mögött igen eltérő okok húzódhatnak meg: szakértői segítséggel összegyűjtöttük, hogy a baj forrásaként mi mindenre érdemes gondolni.

Alulról támadó gombák, baktériumok

„A viszketés hátterében leggyakrabban a normál hüvelyflóra felborulása áll, aminek következtében elszaporodhatnak a Candida gombák, vagy megbomolhat a bakteriális egyensúly. Az ilyen jellegű problémák között az úgynevezett endogén fertőzések vannak túlsúlyban: ez azt jelenti, hogy a gondot egy olyan gomba vagy baktérium okozza, amely egyébként a flóra természetes része. A gond az elszaporodás: a lactobacillusok normális esetben ezt a folyamatot visszatartják, de ha ezek mennyiségben vagy minőségben nem állnak rendelkezésre, akkor kialakulhat a fertőzés” – magyarázza dr. Pethő Boglárka szülész-nőgyógyász szakorvos.

„A folyás típusában lehetnek különbségek: a gombás jellegű lehet túrós, csapadékos, fehéres színű, de kifejezetten híg is, emellett szinte mindig jelentkezik a viszketés. A bakteriális sárgásabb vagy szürkésebb színű, hígabb, habosabb és általában bűzös – halra emlékeztet a szaga” – foglalja össze a különbségeket. A gomba emellett kipirosodást, csípést, égető érzést, duzzanatot okozhat, gyötrelmes programmá teheti a vizelést, és fájdalmat okozhat a hüvelybemenetnél. Sajnos ez a típusú fertőzés nagy visszatérő: sokan hajlamosak lesznek rá, ezért is fontos a körültekintő kezelés. A bakteriális fertőzés is komoly odafigyelést igényel, hiszen ha elhanyagolják, kismedencei gyulladáshoz, terhesség esetén pedig koraszüléshez vezethet.

Mik növelik a gombás és bakteriális fertőzés esélyét? Vannak, akik az átlagnál hajlamosabbak a gombás és bakteriális eredetű hüvelyproblémákra, de az egyéni érzékenység mellett sokkal több tényező állhat a fertőzés(ek) hátterében. Dr. Pethő Boglárka a következőkre hívta fel a figyelmet: ● A pl. felső légúti hurutok esetén időnként szükségessé váló antibiotikumos kúrák elpusztíthatják a hüvelyflórát, emiatt pedig a szervezet védtelenebb a gombás fertőzésekkel szemben, ● bizonyos megfigyelések szerint a hormonális fogamzásgátló tabletták mellett is gyakrabban tapasztalhatók ezek a problémák, ● a legyengült immunrendszer és a stresszes életmód következményeként jobban ki vagyunk téve a kórokozók támadásának, ● baj lehet abból, ha nem megfelelő a fehérnemű: a műszál kiváló táptalaj a kórokozók szaporodásához, különösen akkor, ha meleg van – a túl szoros és nem megfelelően szellőző alsóruházat csak a gombák és baktériumok szempontjából szerencsés választás, ● azoknak, akiknél a probléma visszatérő, érdemes odafigyelniük az életmóddal kapcsolatos tényezőkre: egyes megfigyelések szerint az egyszerű szénhidrátok, a nem teljes kiőrlésű termékek (például a fehér liszt) és az édességek belobbanthatják a gyulladást, ● a fertőzésre való hajam esetén a szexuális aktus után érdemes minél előbb tisztálkodni. Amennyiben együttlét után jelentkeznek a panaszok, érdemes lehet megpróbálni az óvszeres védekezést. Fontos tudni, hogy a gombát a tévhitekkel szemben nem elsősorban egymástól kapják el a partnerek (de ha az egyik fél fertőzött, akkor ajánlott szüneteltetni a nemi életet!), viszont az ondó – a hüvelyétől eltérő kémhatása miatt – felboríthatja a normál flórát.

Mivel is van dolgunk? Bár a gombás és bakteriális fertőzés tünetei között leírva egyértelműnek tűnhetnek a különbségek, a gyakorlatban, laikusként mégsem olyan egyszerű megállapítani, hogy pontosan mivel van dolgunk. A célzott kezelés viszont csak úgy működik, ha tudjuk, milyen típusú fertőzésünk van: ugyanis a gomba kezelése gombaölő hatású termékekkel kell, hogy történjen, amelyek hatástalanok a baktériumokkal szemben – és ez fordítva is igaz. A döntésben a vény nélkül kapható tesztek segíthetnek, de vannak esetek, amikor egyértelműen az orvos szakértelmére kell hagyatkozni: ilyen például az, ha először tapasztaljuk a tüneteket, vagy azok gyakran jelentkeznek (2 hónapon belül kiújulnak). A 12 évnél fiatalabbakat, várandós és szoptató nőket, illetve azokat, akiknek több szexuális partnerük van, mindenképpen lássa orvos!

2. Amikor az „ágyból” jön a baj

„A hüvelyi irritációval járó panaszokat szexuális úton terjedő fertőzés is előidézheti, visszatérő panaszok esetén érdemes ezeket is számításba venni” – mondja a szakértő. Példaként pedig a chlamydiát emeli ki, mely felszálló fertőzésként kismedencei gyulladást és akár meddőséget is okozhat a petevezeték elzáródása miatt. De vannak ennél kevésbé ismert, viszketést (is) előidéző kórokozók is: ilyen például a trichomoniázis nevű parazita is. Az egysejtű élősködő szürkészöld, habos, kellemetlen szagú, sőt akár bűzös folyást és hüvelyfájdalmat is eredményezhet. A külső részeken a szőrzetben élő hívatlan vendégek, azaz a lapostetvek is komoly kellemetlenséget idézhetnek elő – bár ezek ritkán fordulnak elő.

Gyulladásszótár ● Vaginitis = hüvelygyulladás ● Vulvitis = vulvagyulladás (azaz a külső nemi szervek – kisajkak, nagyajkak, csikló, szeméremdomb – gyulladása) ● Vulvovaginitis = a hüvely és a vulva együttes gyulladása Ezekhez a fertőzésekhez a cikkben felsorolt okok jó eséllyel hozzájárulhatnak – így a tünetek között viszketés is jelentkezhet.

3. Antipatikus termékek

„A hüvelyi diszkomfortérzést a fertőzések, kórokozók mellett van, hogy valamilyen irritáció vagy allergia okozza” – ismertet egy további problémaforrást a nőgyógyász szakértő. Egyesek kifejezetten érzékenyen reagálnak bizonyos illatanyagokra és a nem bőrbarát termékekre. A tusfürdők, intim törlők, nedves toalettpapírok, szőrtelenítőkrémek mellett a mosószer és az öblítő, valamint a spermicid tartalmú fogamzásgátlók is okozhatnak ilyen mellékhatást. Ha menstruáció közben tapasztalunk viszketést, akkor a tamponra és a betétre is gyanakodhatunk.

Muszáj megtalálni azokat a termékeket, amelyekre jól reagál a szervezetünk: ellenkező esetben a viszketés mellett folyás jelentkezhet, a gyulladásos állapot pedig a hüvelyről a méhre húzódhat. Az ekcémára hajlamosak különösen figyeljenek oda arra, hogy mit emelnek le a polcról!

4. Higiéniás baklövések

Nem kell magyarázni, hogy a rendszeres, alapos mosakodás hiánya mindenféle kórokozó elszaporodását segíthetni. Ugyanakkor a nemi szerv nem megfelelő vagy túlzott tisztítása is káros lehet: az irrigálás (hüvelyöblítés) következményeként például károsodhat a hüvely saját, belső védekező rendszere.

Korral jár? A hüvelyszárazság főleg a menopauzán átesett korosztályt érinti, a fiatalabb nőket kevésbé: a nyálkahártya nedvességének csökkenése viszketést, érzékenységet és kipirosodást okozhat.

