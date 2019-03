Óvatosan a pasik váltogatásával (és a nyilvános vécékkel)!

Ettől függetlenül azért hetente beszélünk egymással, és amilyen gyakran tudunk, találkozunk. Egy kávénak minden héten bele kell férnie! Ezt fogadtuk meg, amikor leérettségiztünk.

Nono különben nagyon kis bohókás csaj. Még az egyetemen találkozott Olivérrel, ahogy ő mondta, élete szerelmével. Én már azt gondoltam, hogy esküvő lesz a vége, de Nono pár hete bőgve hívott fel, hogy Olivér szakított vele, és miután kirakta a szűrét, elköltözött Angliába. Hallani sem akar róla többet.

Sokat találkoztam akkor vele, igényelte a társaságomat, és vagy ezer zsebkendőt elhasznált, mire teljesen kibőgte magát…

Aztán teljesen kifordult önmagából, és egy hete minden nap bulizni jár. A munkába úgy megy be, mint egy kifacsart citrom, de hiába beszélek neki, hogy kicsit pihennie kellene, és sokat aludnia, nem nagyon figyel rám. Ráadásul olyan vadul veti bele magát az éjszakákba, hogy már legalább három pasival összegabalyodott… Óvatosan figyelmeztettem, hogy ez nem a legjobb út számára, de falra hányt borsó volt.

Egészen tegnapig!

Nono sírva hívott fel, hogy valami nagyon nincs rendben vele. Tegnap ugyan összejött egy belvárosi romkocsmában egy igazán kedves brazil fiúval, utána pedig egy angol sráccal beszélgetett, de végül egy gyönyörű, zöld szemű magyar srác oldalán hagyta el a helyszínt. Teljesen odavolt érte, és persze furcsa módon a fiú lakásán kötöttek ki. A fiú nagyon kedves volt vele, még teát és pirítóst is készített neki, amivel Nonót teljesen levette a lábáról.

Egy szónak is száz a vége, együtt töltötték az éjszakát. Persze védekeztek, mert azért ő ezekre a dolgokra nagyon odafigyel. Azért ez kicsit sok egy hét alatt, és amikor sírva hívott a barátnőm, már sejtettem, hogy a rossz előérzetem beigazolódott.

Szipogva mondta el, hogy tegnap óta nagyon viszket neki, és amikor meglátogatja a mellékhelységet, igen gyakran kell cserélnie a tisztasági betétjét.

Nagyot nyeltem magamban, és sikeresen megálltam, hogy ne kezdjem el kioktatni őt az “ugye én megmondtam” dumával.

Még mindig szipogott a telefonba, és megkérdezte, hogy ott vagyok-e a vonal másik végén, hallom-e még őt? Mondtam neki, hogy igen, hallgatom, és vannak is ötleteim a problémáira.

Ugyanis miközben beszélgettünk, gyorsan rákerestem az interneten a www.intimfertozes.hu oldalon a részletekre.

“Szóval az van, édesem, hogy valószínűleg összeszedtél valami fertőzést” – mondtam. “Tudod, van az úgy, hogy hiába védekezik az ember lánya, ha egyszer érzékeny ezekre a dolgokra, akkor könnyen össze lehet szedni kellemetlen dolgokat. Persze nem is feltétlenül a srácok a hibásak, elég egy kevésbé tiszta vécé is a romkocsmában.” Nono csendben hallgatott, és tudom, hogy bólogatott is bőszen, ahogy ilyenkor szokott.

“Szóval” – mondtam – “az a legjobb, ha most leszaladsz egy drogériába vagy patikába, és beszerzel egy tesztet, amivel rövid idő alatt kiderítheted, hogy mi a konkrét probléma. Merthogy az sem mindegy, milyen fertőzéssel állunk szemben – ezt kell a leghamarabb tisztázni!” A barátnőm azt mondta, hogy neki eddig nem nagyon voltak ilyen problémái, eddig úgy látszik egy burokban élt Olivér mellett…

Mondtam neki, hogy ennek az egésznek Olivérhez semmi köze. Ez egy olyan intim probléma, amivel elég gyakran néznek szembe a nők, még ha nem is beszélnek róla a buszon vagy a villamoson. Azt mondta, azonnal felöltözik, és elindul, hogy beszerezzen egy tesztet. Nagyon örültem, és éreztem, hogy végre visszakaptam a barátnőmet. Remélem, hamar megoldódik a problémája.

Nono egy óra múlva boldogan hívott fel. Elmesélte, hogy kiderítette a teszt segítségével, mi a baj. A teszt eredményét és a tüneteit összevetve valószínűsíthető, hogy valamilyen gombás fertőzést szedett össze. A teszt dobozán található tünet-összesítő segített neki képbe kerülni.

Elhadarta, hogy már hívta is a nőgyógyászát. Úgyhogy Nono-val megint minden rendben lesz, végre odafigyel magára ismét, egy új szerelem meg úgyis jön magától!

