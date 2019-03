Műszálas bugyi vagy túlzott mosakodás?

Úristen, nem hiszem el, hogy már megint! – csak ennyit tudtam kinyögni, amikor elkezdtem megérezni, hogy valami nem stimmel lent, intim tájékon. Mondjuk ki: vízszerű, szürkés folyásom volt, és a legidegesítőbb az a fura halszag volt, amit éreztem még akkor is, ha már lefürödtem.

Pedig mindig nagyon figyelek az intim higiéniára! Speciális szappanokat, törlőkendőket használok, és időnként belülről is átöblítem a hüvelyem. Pont azért, mert ennyiszer visszatér nálam ez a dolog.

Most eszembe jutott az is, hogy talán a spinninggel volt a baj. Persze nem magával a sporttal, az nagyon jó (elég strapás, de legalább hatásos), hanem azzal, hogy miben mozog az ember. Nekem nagyon jó felszerelésem van, minden ruhám csupa pamut – viszont egy dolgot elszúrtam. Tegnap nem volt nálam váltóbugyi, és kénytelen voltam abban az alsóban lenni az órán, ami aznap rajtam volt. Hát igen, műszálas… Persze jól meg is izzadtam – ez egy spinningórán garantált –, ami az erőnlétemnek meg az alakomnak jót tett, de a női szerveimnek ezek szerint nem biztos.

Tudtam, hogy most jön legalább egyheti szenvedés. Persze kapható a patikában mindenféle kenőcs, de hol használnak, hol nem. Mielőtt lementem volna a gyógyszertárba, próbáltam utánanézni a neten, mit érdemes ilyenkor használni, mert a nagy választéktól inkább csak össze szoktam zavarodni. Hogy döntsem el, ha azt sem tudom, pontosan miről van szó?

Most viszont találtam valamit. Mint kiderült, léteznek már olyan eszközök, amik kimutatják, hogy nagy eséllyel mi okozza a folyást. – Na végre! – gondoltam. Nem kell már vaktában lövöldözni.

Szerencsére, ha már a hálón voltam, az intim mosakodókra is rákerestem, és milyen jól tettem! Ilyenkor, ha fertőzés ér, nagyon jót tud tenni egy olyan speciális gél, ami nyugtatólag hat. Kimondottan nem szabad azonban hüvelyöblítést végezni, mert azzal a hüvelyben élő jótékony tejsavbaktériumokat kimossuk a hüvelyből, helyet hagyva a kórokozók elszaporodásának. Akkor lehet, hogy mégsem a spinningen történt a baj?

Hát, megint csak tanultam valamit. Lesiettem a patikába, majd rohantam haza a teszttel.

Mint azóta megtudtam, a hüvely alapvetően savas kémhatású, a pH-értéke 3,5–4,5 között van akkor, ha egészségesek vagyunk. Ha gombás fertőzésünk van, akkor marad ebben a tartományban, ha viszont baktériumok okozták, akkor a pH-érték megemelkedik 4,5 fölé. A teszt is ennek alapján működik, a pH-értéket méri. Az én esetemben a bakteriális fertőzést valószínűsítette. Nem mondtam, hogy örültem neki, de legalább tudtam, mivel állok szemben. Utánaolvastam, és kiderült, hogy a bakteriális vaginózis a leggyakoribb hüvelyi fertőzés. Az okozza, hogy a normál hüvelyflórát alkotó tejsavbaktériumok (Lactobacillusok) száma valamilyen valamilyen okból lecsökken, így mindenféle káros baktériumok szaporodnak el helyette.

Ilyenkor is elég kellemetlen tüneteink lehetnek, csakúgy, mint gombás fertőzéskor. Mégis másképp kell kezelni a kettőt – úgyhogy nagyon is jó szolgálatot tesz egy otthoni teszt. Addig is, amíg eljutunk nőgyógyászhoz, az első lépést megtehetjük magunk is. Így már okosabban mentem vissza a gyógyszertárba, volt elképzelésem arról, hogy mit kérjek. Na jó, megígérem, az orvoshoz is elmegyek, ha nem múlik a dolog…

