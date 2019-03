Viszketős fitnesz a vízben

Én viszont egy Oroszlán vagyok, ha a horoszkópot nézzük. Hát tőlem a vizes dolgok kicsit távolabb esnek. Inkább futok vagy táncolok, a salsát például nagyon imádom.

Szóval a barátnőm már legalább egy éve jár aquafitneszre, és folyamatosan rágja a fülemet, hogy nekem is ki kellene próbálnom. Én nem vagyok annyira vízimádó, mint ő, ezért elég nehezen vettem rá magam erre az akcióra. Viszont a barátnőm nem hagyott választási lehetőséget, ugyanis a születésnapomra megajándékozott egy kuponnal. Innen már nem volt visszaút.

Az egyik hétvégi napon éppen edzést tartottak délelőtt, és már pénteken több üzenetet küldött a barátnőm, hogy most van az a nap, amikor mennem kell vele. Amúgy is a Szabi tartja az órát, akinek olyan karizmai vannak, hogy érdemes a vízben tornázva gyönyörködni az idomaiban titokban…

Azt hiszem, ezzel a kis mellékes információval teljesen meggyőzött. Szombaton ott álltunk mind a ketten a vízben, és szorgalmasan végigcsináltuk az edzést Szabival, miközben tényleg csillogó szemekkel sasoltuk minden mozdulatát. Annyira belejöttünk a vízi tornába, hogy utána Niki edzését is végigcsináltuk.

Bevallom, nem gondoltam volna, hogy ez ilyen szórakoztató dolog lesz. Mondjuk elég sokszor kellett a mellékhelyiséget meglátogatnom… Még az órák közben is ki kellett szaladnom párszor, de úgy gondoltam, ez a legkevesebb áldozat a mozgás érdekében.

A szívembe is zártam ezt az új mozgásformát, és már el is döntöttem magamban, hogy csatlakozom a barátnőmhöz, és eljárok vele minden héten legalább egyszer. Azért a futást sem fogom hanyagolni természetesen, de ez az új őrület most teljesen beszippantott.

Csakhogy másnap, amikor felkeltem, éreztem, hogy valami nem stimmel a bugyim tájékán. Erős viszketést éreztem, és ehhez még égő érzés is párosult.

Hívtam is azonnal a barátnőmet, vajon ő is tapasztalt hasonló tüneteket magán? Mondta, hogy szerencsére ő nem hajlamos ezekre a fertőzésekre, de ismeri a problémát, mert nagyon sok lánynál elő szokott fordulni hosszabb uszodai tartózkodás után. De mondta, hogy aggodalomra semmi okom, mert a patikákban és drogériákban árulnak hüvelyteszteket, amik pont arra szolgálnak, hogy kiderítsük, mi okozhatja az intim tájéki panaszokat. A hüvely pH-értéke állapítható meg velük könnyen és gyorsan, ez pedig utal a fertőzés eredetére.

A pH-érték nem más, mint a savasság-lúgosság mértékét jelző szám. A fertőzés lehet bakteriális vagy gombás eredetű, ezeknek a kezelése eltérő. Ahhoz, hogy célzott kezelést kapjunk, először meg kell határozni azt, hogy melyik lehetőség áll fenn pillanatnyilag.

Mivel eddig nem nagyon volt ilyen jellegű problémám, ezért hallgattam a barátnőm szavaira. Gyorsan leszaladtam a közelünkben található gyógyszertárba. A patikus nagyon kedves volt, elmondta gyorsan és diszkréten a használati utasítást, és arra is megkért, hogy olvassam el majd otthon is a használati útmutatót, bár a teszt használata valóban igen gyors és egyszerű.

Nos, otthon, a kis pálca és a dobozon lévő tünet-összefoglaló segítségével hamar meg tudtam állapítani, hogy valószínűleg gombás hüvelyfertőzésem van.

Felhívtam a barátnőmet ismét, és tájékoztattam a csöppet sem jó hírről. Ő sajnálta, hogy így alakult az első edzésem, de azt mondta, ne csüggedjek, mert ismer egy remek nőgyógyászt, akinek szívesen megadja az elérhetőségét, biztos, ami biztos.

Megköszöntem a segítségét, és arra az elhatározásra jutottam, hogy majd óvatosabb leszek az aquafitnesszel. Egyelőre szeretnék megszabadulni a gombáktól, aztán majd újra átbeszéljük ezt a vízi ugribugrit… Addig is marad a futás – na meg a tánc. Ott talán kevesebb a kórokozó.

Szponzorált tartalom. Támogatta a www.intimfertozes.hu.

