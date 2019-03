5 kínos párkapcsolati kérdés, amit a legtöbb férfi félve kérdez meg egy nőtől

1. Ugye, ezek a kis hisztik nem fajulnak el odáig, hogy sárkány leszel?

Miller Gertrúd párkapcsolati coach szerint a konfliktusok elemzése során a férfiak jelentős része elsők között említi azt, hogy ő csak nyugalmat szeretne. Arra vágyna, hogy amikor fáradtan hazaesik este, egy kicsit hadd pihenjen, ne rohanják le azonnal mindenféle feladattal, megoldásra váró problémával. Csakhogy a nők is dolgoznak egész nap, és jogosan érzik igazságtalannak, ha rájuk hárul a vacsorafőzés, a takarítás és a gyerekek körüli teendők elvégzése is. Nem csoda, ha a kisebb beszólásokból rövidebb-hosszabb idő elteltével (kinek mennyi türelem adatott) förtelmes ordítozások és fenyegetőzések lesznek.

Problémát okozhat, ha nem egyeztetjük, ki mit vár el a másiktól, és azt a másik képes-e teljesíteni. Ahelyett, hogy megbeszélnénk, elvárunk, mert mi úgy gondoljuk, hogy a másiknak tudnia kéne, mi a dolga.

Senki sem gondolatolvasó. Olyan jelentéktelen dolgok is vezethetnek vérre menő csatározásokhoz, ha mondjuk a pasink nem öblíti el az edényeket, mielőtt beteszi a mosogatógépbe, és esetleg nem lesz minden tökéletesen tiszta emiatt. Ilyenkor sok múlik a hozzáállásunkon: elkezdhetjük, hogy „százszor elmagyaráztam, mért nem vagy képes megérteni” stb. Ezzel viszont elmérgesedhet a helyzet. Vagy dönthetünk úgy is, hogy nyelünk egyet, és arra gondolunk, milyen jó, hogy legalább veszi a fáradságot, és részt akar venni a házimunkában (nem mint ha nem ez lenne a természetes).

2. Ugye te nem fogsz folyton számonkérni, mint az anyám? (És mint az exem?)

Egy ideig jólesik a pasiknak, hogy gondoskodni akarnak róluk. Még az is belefér, ha reggel, indulás előtt megigazítják a nyakkendőjüket vagy a kezükbe adnak egy müzliszeletet. De a párkapcsolati coach szerint sajnos sokan hajlamosak túlzásba vinni a folyamatos kontrollt. Mert egy idő után a férfiak tűrőképességét is meghaladhatja, ha egy nap többször is felhívja őket a nő szerintük jelentéktelen apróságok miatt, és mindezt persze olyankor, amikor valami egészen mással foglalkoznak, és tuti, hogy egyik fülükön ki, a másikon be – minden egyes szó. És persze elfelejtenek mindent, ami olaj a tűzre, egyenes út abba az ördögi körbe, ahol a pasi egyre inkább alá-, a nő meg egyre jobban fölérendelődik. A helyzet fokozódik, amikor olyan dolgokon pörgünk, hogy a bértárgyaláson majd hogyan fogalmazza meg a másik az érvelését, vagy hogy pontosan mikor ér haza. (Ez utóbbi információ igénye, tegyük hozzá, nem is lenne irreális elvárás, de sajnos sokan belefutnak abba, hogy ellenőrzésszaga lesz a dolognak, amivel gyakran azt érjük el, hogy már csak dacból sem akar a másik időben megérkezni.) A folyamatot nem árt időben megállítani, mert a szerepek torzulása könnyen a szexuális érdeklődés lenullázódásához is vezethet. Hiszen senki sem akar az „anyjával szexelni”.

3. Nagyon zavarna, ha szeretkezés közben felkapcsolnánk az éjjeli lámpát?

A nők többsége nem születik Palvin Barbinak, de ez a pasikat az ágyban egyáltalán nem érdekli. Érdekes egyébként, hogy a külsőtől viszonylag független általában az, hogy egy nő mennyire szégyenlős vagy mennyire magabiztos.

Ami biztos: a legtöbb pasi igényli a vizuális ingereket szex közben, és ennek hiánya sokkal inkább visszavetheti a lelkesedésüket, mint néhány hurka, egy kis pocak vagy narancsbőr.

A coach szerint vannak pasik, akiket kifejezetten lelohaszt, ha egy csaj nagyon bátortalan, takargatja magát, és csak tök sötétben mer meztelenre vetkőzni. Persze azt se nagyon várhatjuk el tőlük, hogy folyton dicsérgessék a külsőnket, meg az is benne van a pakliban, hogy „egy lyukas vödröt töltögetnek”, mert az önbizalomhiányunk gyökerei valahová sokkal mélyebbre, a gyerekkorunkhoz nyúlnak vissza. Akkor pedig elég valószínű, hogy terápiára lesz szükségünk, ha tenni akarunk magunkért és a párkapcsolatunkért.

4. Miért mentetek szét az exeddel?

Tanulságos lehet mindkét fél számára, és sokat elárul a másik értékrendjéről, elveiről, ha a korábbi kapcsolatokról esik szó. A pasikat is érdekli a múltunk, az, hogy miért szakítottunk vagy váltunk el, de sokszor úgy gondolják, ez tabutéma. Legalábbis a coach szerint, aki úgy látja, vannak nők, nem is kevesen, akik nem szívesen beszélnek a rossz emlékeikről, megcsalásról, főleg akkor, ha azt ők követték el. Ha pedig őket csalták meg, akkor azért, mert utálják átélni újra azt a megalázó érzést. Nem akarnak szánalmat ébreszteni az új pasijukban, és azt sem akarják, hogy oda fajuljon a beszélgetés, hogy „akkor te már nem tudsz soha többet megbízni a férfiakban?” Hiszen még ők sem tudják, megbízhatnak-e. Szóval ez a beszélgetés könnyen vezethet zsákutcába, különösen akkor, ha az érintett még nincs túl az előző kapcsolatán, ha még sértve érzi magát. Vagyis már csak azért sem baj, ha elhangzanak ilyen kérdések, mert viszonylag hamar kiderülhet, hogy túl vagyunk-e már az exünkön.

5. Nem tudnád rábízni a szüleidre a gyereket, hogy többet lehessünk kettesben?

Egyedülálló anyaként könnyen bele lehet futni abba, hogy azt gondoljuk, a gyereknek az a legjobb, ha minél többet vagyunk együtt vele, kettesben. Főleg az egygyerekes anyukák körében fordul elő viszonylag gyakran az a probléma, hogy mártírt csinálnak magukból a gyerekért – a párkapcsolati coach tapasztalata szerint. Bűntudatuk van, mert „szegénynek csak ők vannak”, ezért megpróbálják kárpótolni őt, és akár túlzásba is viszik a kényeztetést. Ami nem csoda, hiszen lehet, hogy évekig csak ők voltak egymásnak.

Sokszor úgy gondolják, nincs joguk boldognak lenni, nem is képesek teljesen ellazulni, amikor a párjukkal végre kettesben tölthetnek néhány órát. Az jár az eszükben, hogy a gyerek biztosan haragszik, amiért rákényszerítették, hogy a nagyinál aludjon.

(Egyébként a gyerek szeret a nagyinál lenni, aki még anyánál jobban is elkényezteti.) Amikor meg hármasban töltenek időt, abból alakulnak ki könnyen konfliktusok, amikor anya új partnere szól rá valamiért a gyerekre. Pedig sok nő panaszkodik arra, hogy a volt férje egyáltalán nem foglalkozott a gyerekkel. Vagyis akár értékelni is lehetne, ha egy férfi beleáll a konfliktushelyzetekbe, és jogosan bánthatja, ha lehurrogják, amikor picit fegyelmezni próbál. „Mert ha arra jó a pasi, hogy elhozza a gyereket az oviból, akkor olyankor, amikor a csemete felesel, miért kapja azt, hogy ne szóljon bele a gyereknevelésbe?!” – kérdi Miller Gertrúd.

