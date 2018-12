Ilyen lakást vehetsz 30 millióból!

Nyilván a fővárosban a legdrágább vásárolni, most ennyiért Budapesten és a nyugat-magyarországi nagyvárosokban legfeljebb csak egy közepes méretű lakást lehet venni, míg Kelet-Magyarországon viszont már hatalmas családi házat is. Nézzük meg, hogy hol és mit lehet venni 30 millió forintból!

Ha valakinek van 30 millió forintja a bankszámláján – vagy a különböző állami támogatásokkal és lakáshitellel együtt eléri ezt az összeget– és az az egyetlen szempontja, hogy egy nagy és szép házat szeretne vásárolni belőle, akkor ezért a pénzért Miskolc Perecesen öt és félszobás, 240 négyzetméteres családi házat is kaphat. Ahogy Kiskunhalas Felsővárosban is, nem is beszélve Soltvadkertről, ahol a tó közelében hasonló méretű, ragyogó állapotú, kétlakásos családi házat hirdetnek az OTP Ingatlanpont keresőportálján.

Nagy az eltérés megyénként

A NAV 2018-as forgalmi adatai alapján, ha a 30 millió forint tulajdonosa minden megyébe ellátogatna, azt tapasztalná, hogy ebben az értékben Budapest után Győr-Moson-Sopronban kapná a legkisebb házat, 98 négyzetmétereset, míg Nógrádban ez az összeg egy 357 négyzetméteresre is elegendő lenne.

A statisztikából az is kiderül, hogy a megyeszékhelyek között is nagy az eltérés: Győrben „csupán” egy 95 négyzetméteres, többszobás lakást lehet vásárolni ebből a 30 millióból, míg Salgótarjánban egy óriási, 348 négyzetméteres házat. De még ezek az árak is elbújhatnak a budapestiek mögött, ahol átlagárat tekintve mindössze 61 négyzetméterre futná a 30 millió forintból. A fővárosban különösen nagy a szórás: ami a belvárosban csupán 36 négyzetméterre, az Soroksáron akár 114 négyzetméterre is elegendő.

Ha az OTP Ingatlanpont honlapjának keresőjében értékhatárként a 20-30 millió forintos sávot adjuk meg, akkor több mint 1100 találatot kapunk országszerte. Ennyi pénzért hirdetnek Győr belvárosában egy nagy belmagasságú, háromszobás, 82 négyzetméteres lakást. Ugyanebből a pénzből Budapesten a Rózsadomb aljában egy mindössze 36 négyzetméteres garzont találunk a kínálatból. 60-70 négyzetméteres lakótelepi panellakást azonban a fővárosban is bőven lehet találni ezért az összegért, például Újpalotán egy hetedik emeleti 2+2 félszobásat is a megadott értékhatár alatt hirdetnek.

A korszerűbb ingatlanok értelemszerűen drágábbak: az OTP Ingatlanpont adatbázisában szerepel egy tíz éve épült, XX. kerületi 58 négyzetméteres társasházi lakás, amiben csak 1+2 félszoba van, de 29 millió 950 ezer forintról indítják az alkut. Ugyanezért az összegért Szegeden egy idén átadott, földszinti – de kertkapcsolat nélküli — 3 szobás lakást lehet vásárolni.

A 20 millió forintos értékhatárhoz képest 10 millió forinttal nagyobb összeggel tehát láthatóan nagyobb az ingatlant keresők mozgástere. Igaz, hogy az országos kínálat harmad akkora, viszont Budapesten már a belső kerületekben is lehet találni ennyi pénzért alkalmi vételeket, míg a panellakások között már kényelmesen lehet válogatni, vidéken pedig szinte biztosan elég ez a keret egy többgyermekes család otthonának megteremtésére. Kérdés, hogy mekkora a magyar családok mobilitási kedve…