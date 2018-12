Ilyen lakásra telik 20 millióból!

Míg Budapesten átlagosan 40 négyzetméteres lakást lehet vásárolni 20 millió forintból, a megyeszékhelyeken akár már kétszer ekkorát is találni. A kisebb településeken pedig már családi házakra is bőségesen elegendő ez az összeg. Tehát nézzük, hogy milyen lehetőségei vannak a 20 millió forint alatti ingatlant kereső vásárlóknak!

Óriásit emelkedtek az árak országszerte

Bizonyos területeken elképesztő áremelkedést mutat a ingatlanpiac, a különbségek azonban nem csak országos szinten, hanem a fővároson belül is szembetűnőek. A NAV 2018-as forgalmi adatait feldolgozó OTP Lakóingatlan Értéktérképét tanulmányozva a nyolc belső kerületben legfeljebb egy garzonra futná 20 millió forintból – sőt az I., a II. és az V. kerületben inkább csak egy mini-garzonra –, míg a peremkerületekben már akár egy csinos kétszobás lakásra is futja ennyiből. Sőt, a XXIII. kerület átlagárai alapján akár egy 76 négyzetméteres otthont is vásárolhatsz magadnak 20 millió forintból.

Győrben, Kecskeméten vagy Debrecenben a főváros külső kerületeihez hasonló alapterületű, 60 négyzetméter körüli lakás jönne ki 20 millió forintból, míg Tatabányán, Szolnokon, Békéscsabán és Miskolcon akár 100-130 négyzetméteres otthont is lehetne vásárolni belőle, ami már inkább egy családi ház, mint egy társasházi lakás. Az átlagárak alapján Salgótarjánban elméletileg egy 232 négyzetméteres házat is lehetne ennyiért kapni…

Ha az OTP Ingatlanpont honlapjának keresőjébe felső értékhatárként a 20 millió forintot adjuk meg, akkor csaknem 3000 találatot kapunk országszerte. A honlap nem csupán az áttekinthető keresésben nyújt segítséget a felhasználóknak, de az ingatlan ára mellett közli azt is, hogy annak megvásárlása esetén mekkora illetéket kell utána fizetni.

A keresés jól tükrözi mindazt, amit az országos átlagok is jeleznek: nagyon különböző méretű, állapotú és elhelyezkedésű ingatlanok találhatók ebben az árkategóriában. 20 millió forint alatt számtalan családi ház közül is lehet válogatni országszerte, igaz, általában kisebb településeken. Az ingatlanok zöme jelentős felújításra szorul, akad azonban szép számmal szemrevaló, beköltözhető otthon is.

Az OTP Ingatlanpont adatbázisában szerepel például a szolnoki Tisza-parthoz közeli 73 négyzetméteres kétszobás, napfényes lakás 6,3 négyzetméteres tárolóval, amit mindössze 15,3 millió forintért kínálnak. Hasonló összegért, 15 millió forintért a Tisza-tó közelében, Abádszalókon 103 négyzetméteres, jó állapotú nyaralót lehet kapni, amely a fűtési rendszer korszerűsítését követően akár állandó lakhatásra is alkalmas lenne. Mindezt egy 1200 négyzetméteres telken. Miskolcon valamivel drágábban, 17 millió forintért hirdetik egy kertvárosi társasház 70 nm-es háromszobás lakását. Ugyanezért a pénzért a főváros vonzáskörzetében, Tahitótfalun 120 négyzetméteres, jó állapotú kétszobás lakást árulnak, amely akár üzlethelyiségnek is alkalmas.

Nem egészen egymillió forinttal többért hirdetnek Tiszakécskén egy 110 négyzetméteres négyszobás, felújítandó családi házat, amely akár befektetésnek is alkalmas, mert nyaranta jól kiadható a vízi turizmus szerelmeseinek. Ez az összeg Békéscsaba belvárosában már csak alku után lenne elegendő egy jó lakásra. Ott ugyanis 18,9 millió forintért hirdetnek egy 67 négyzetméteres, erkélyes, kétszobás, de felújított és korszerűsített jó elosztású lakást. Éppen ennyiért keresnek vevőt Debrecenben egy belvárosi, 86 négyzetméteres lakásra, melynek három külön bejáratú szobáját jól ki lehet adni egyetemistáknak.

Eközben az ország másik felén, Sopron belvárosában új építésű, még idén átadandó egyszobás, konyha-étkezős, erkélyes lakást kínálnak 19,7 millió forintért. A lakás azért is ennyire drága, mert a korszerű energetikai berendezésekkel van felszerelve. Ezért a pénzért, pontosabban majd fél millióval kevesebbért, Csepelen egy 58 négyzetméteres, nappali plusz két félszobás panellakást hirdettek, beépített gardróbszobával és vélhetően jó panorámával, mivel a lakás a 9. emeleten van. Igaz, ez gyorsan el is kelt. Szinte fillérre pontosan ennyiért, 19,3 millió forintért Salgótarjánban már kétszintes, kétgarázsos, kétgenerációs családi házat lehet vásárolni, ahol a környező hegyekre nyílik kilátás.