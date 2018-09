Milyen lakásokat lehet eladni 1 perc alatt? Elmondjuk!

Borda Klaudia, a szekszárdi OTP Ingatlanpont munkatársa azt mondja, hogy volt már olyan esete is, amikor 30 perc alatt adott el egy ingatlant. Ehhez az kell, hogy ismerje a vevő igényeit, és akkor biztosan meg lehet találni a megfelelő eladót is az üzlethez. Egy igényfelmérés során a szakember pontosan el tudja dönteni, hogy kinek mi kell.

„A legeslegfontosabb, hogy kiderüljön, mit szeretne venni az illető, akkor tudok hatékonyan segíteni. A második legfontosabb dolog pedig az ár, mert ez erősen befolyásolja a lehetőségeket. Ha ezeket tudom, akkor majdnem biztos, hogy tudok segíteni, méghozzá gyorsan. Egy négygyerekes család fordult nemrégiben hozzám, hogy szeretnének egy kicsi családi házat venni Szekszárd vonzáskörzetében. Kértem egy kis időt, és már másnap telefonáltam, hogy ha ráérnek, akkor jöjjenek el, mert megtaláltam a jövendő otthonukat. Hitetlenkedve autóba pattantak, de fél óra múlva már kezet ráztak az eladóval, este létrejött az adásvétel. Ezek a sikeres, gyors üzletek nagyon inspirálóak. A tapasztalatom az, ha a pontos paramétereket kiderítem, akkor viszonylag gyorsan megoldjuk a dolgot. Az évek alatt arra is rájöttem, hogy minden lakásnak van egy olyan kiemelkedően jó vagy különleges tulajdonsága, ami megkülönbözteti a többitől, és ezt meg kell találnom. Ettől válik csábítóvá. Például Szekszárd központjában csak kéttömbnyi olyan lakás van, ahol nem távfűtés, hanem gázfűtés van. Ezek a lakások percek alatt elkelnek, függetlenül az állapotuktól, és csak nagyon ritkán válnak eladóvá. Az értékük ennél fogva lényegesen magasabb, mint a többi környékbeli lakásnak.”

Klaudia szerint csak nagyon kevesen ismerik pontosan az igényeiket, és gyakran előfordul, hogy a nézelődés során teljesen megváltoznak a szempontok. Például a lakás helyett végül családi házat vesznek, mert menet közben rájönnek, hogy mégiscsak szívesebben utaznak egy kicsit, és élvezik cserébe a kertet.

„Ha jó környéken van egy lakás, jól van árazva, akkor gyorsan eladható. A garzonok nagyon jól mennek, illetve a 2-3 szobás lakások is, amire lehet csokot felvenni. Nálunk is nagyon elszálltak az árak, ahogyan országszerte, de a jó hír az, hogy Szekszárd vonzáskörzetében már 3-4-5 millió forintért is lehet családi házat venni, ezek is nagyon népszerűek. Szekszárdon egy garzon, ami eléggé lepukkant, olyan 8 milliónál kezdődik, egy jó állapotú lakásért 12-13 milliót is elkérnek. A nagyobbak, a 2-3 szobás lakások ára 15 és 20 millió között van. Ebből is látszik, hogy nagyon különböző árakon lehet ingatlanhoz jutni a városban és egy környező településen. Amikor befotózom a lakást, akkor nagyon odafigyelek arra, hogy azt a bizonyos jó és egyedi tulajdonságát hangsúlyozzam, ami vonzóvá teszi, és ha mindehhez korrekt alaprajzot csatolunk, illetve helyesen lőjük be az árát, akkor biztosan gyorsan el lehet adni. Mindig az árról beszélünk a legtöbbet a tulajdonossal, és ha elsőre nem tudom meggyőzni arról, hogy nagyon sokat kér, akkor azt szoktam javasolni, hogy nézzen körül a környéken. Egy-két nap múlva belátja, hogy igazam volt. Az ingatlanközvetítés lényege éppen ez: sokkal kevesebb a mellélövés, sokkal kevesebb ideig tart az eladás/vétel, ha segít egy szakember.”

Persze a vevők nagy többségének a meghatározó szempontja az ár, és több mint nyolcvan százalékuk hitelt is vesz fel a vásárláshoz. Az ingatlanközvetítő ebben is tud segíteni, ahogy ügyvédet is tud javasolni, illetve az energetikai tanúsítvány beszerzésében is segít. A konklúzió végül mindig az, hogy megérte bevonni a szakembert, mert rengeteg időt és fáradságot spórol meg a vevőnek és az eladónak egyaránt. A legtöbb eladónak türelme sincs ahhoz, hogy beengedje és kísérgesse a vásárlókat, illetve az ingatlanügynök abban is segít, hogy kiszűri az ingatlanturistákat is. Ők azok, akik imádnak nézelődni, de valójában nem akarnak vásárolni, pusztán remek időtöltésnek érzik a lakások nézegetését. Az ingatlanközvetítőnek nem áll érdekében időt húzni, hiszen ő is szeretné, ha minél előbb sikerülne eladni a rábízott lakást vagy házat.

„Sokan vásárolnak befektetési céllal lakást, amit azonnal ki is akarnak adni. Mivel errefelé nagyon kevés a bérelhető lakás, ezért viszonylag magasak az albérletárak. Egy garzonért minimum 60 ezret kérnek, de egy jobb és nagyobb lakás havi díja akár 150 ezer forint is lehet. Most nagyon jó áron lehet eladni és kiadni, de az ingatlanpiac sosem áll meg. Bizonyos élethelyzetben, mondjuk válásnál, halálesetnél, házasságnál muszáj eladni vagy venni, ezért mindegy, hogy mi lenne az alkalmas pillanat, lépni kell. Az ingatlanközvetítőkről van egy tévhit, az emberek azt hiszik, hogy pénzbe kerülünk, de nem teszünk semmit. De ez nem igaz, mert nagyon hatékonyak vagyunk, én vasárnap este nyolckor is beülök az autóba, és odamegyek egy ingatlanhoz, ha kell” – meséli Borda Klaudia, az OTP Ingatlanpont ingatlanközvetítője.