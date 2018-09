Na, ezért ne akard megúszni az ingatlanközvetítőt!

Egy ingatlan-adásvétellel számos olyan feladat jár, melyre a legtöbben elsőre nem is gondolnának. Már a lakáskeresés fázisában is komolyan pórul lehet járni, a hirdetések becsapósak lehetnek, egy-egy szebb kép vagy csábító leírás és természetesen a kedvező ár veszélyes buktatókat rejthet. Csak néhány példát kiemelve, a teljesség igénye nélkül: hitellel terhelt az ingatlan, osztatlan közös tulajdonban van, lakottan eladó, vagy egyszerűen csak nem olyan állapotban van, mint amilyennek elsőre látszik. Arról nem is beszélve, hogy nagyon sokan esnek abba a hibába, hogy először kiválasztják álmaik otthonát a kínálatból, és később ehhez próbálják hozzáigazítani pénzügyi lehetőségeiket. Ez sokszor túl nagy kockázatokat szül, olyan hitelkonstrukcióba is belefuthat a vásárló, amelynek visszafizetése aránytalanul nagy terhet róhat a későbbiekben a családi költségvetésre. Egy szó, mint száz, látva az ingatlan-adásvétel bonyolultságát, érdemes olyan szakemberhez fordulni, akinek ez a szakmája, ismer minden buktatót, és a lakáseladáson vagy -vételen kívül akár a legbiztonságosabb pénzügyi konstrukció megválasztásában is tud segíteni. Már csak azért is, mert nekünk, magyaroknak a legnagyobb értékünk az ingatlan, ezért jóval nehezebben hozunk ezzel kapcsolatos döntéseket.

Sokaknak nincs jó véleményük az ingatlanközvetítőkről, elég csak megnézni számos ingatlanhirdetést, melyben ez szerepel: Ingatlanosok ne keressenek! Én ezt azzal egészíteném ki, hogy hozzá nem értő ingatlanosok ne keressenek!

– mondja dr. Szabó Márta, az OTP Ingatlanpont hálózatirányítási és fejlesztési vezetője.

Biztos vagyok benne, hogy a múltban és a jelenben is találkozhatnak az emberek olyan ingatlanközvetítővel, akinek munkája hagy kívánnivalót maga után. Egy nagy ingatlanközvetítő hálózatnál, mint amilyen az OTP Ingatlanpont is, szigorú előírásoknak kell megfelelni a munkatársainknak, folyamatosan monitorozzuk őket, és olyan digitális fejlesztéseink vannak, melyekkel real-time tájékozódhat az ügyfelünk, hogy az épp eladni kívánt lakásával milyen események történtek: ajánlat érkezett, az ingatlanközvetítő épp megmutatta valakinek stb. A hálózat folyamatosan arra törekszik, hogy minél transzparensebb, átláthatóbb legyen. Nem is tehet másképp, hiszen az ország legnagyobb pénzintézete áll mögöttünk.

„Miért éri meg ingatlanközvetítő segítségét kérni? Sokan gondolják úgy, hogy ingatlanjukat eladni vagy venni egy másikat olyan feladat, melyet minden probléma nélkül egyedül is el tudnak intézni. Biztos, hogy van ilyen eset, de gondoljunk bele: ez egy olyan esemény az ember életében, ami meghatározza az elkövetkezendő 10-15-20 évet. Nagyon komoly döntés, melyet nem szabad bagatellizálni. Az a jó ingatlanközvetítő, aki nemcsak közvetlenül az adásvételben segít, hanem aki adott élethelyzeteket igyekszik megoldani, és ennek tudatában ad tanácsokat a legmegfelelőbb döntés meghozatalában. Hadd hozzak néhány életszerű példát. Egy idős, akár egyedül élő ember nem szívesen enged be idegeneket a lakásába, nem érzi magát biztonságban. Ilyenkor is tud segíteni az ingatlanközvetítő, aki lebonyolítja a lakásnézést, jelen van, és az eladónak nem kell szorongania attól, hogy ismeretlenek hada özönlik be az otthonába. Mi átvilágítjuk az ügyfeleket, csak megbízható érdeklődőt viszünk magunkkal a lakásnézésre, valamint minden esetben megtekintési nyilatkozatot íratunk alá. Manapság egyre gyakoribb, hogy a jobb munkalehetőség vagy oktatás miatt az emberek egyik városból másikba költöznek az országon belül. Az ilyen élethelyzetben lévő ügyfeleinknek nincs helyismeretük, nem ismerik az árakat és a körülményeket, sőt talán még ismerősük sincs, akihez tanácsért fordulhatnának. Mivel a hálózatunk országos, jó eséllyel az egyik városban az ingatlaneladásban, a másikban pedig a vásárlásban is tudunk segítséget nyújtani, ha pedig szükség van esetleg lakáshitelre, akkor a banki hátteret kihasználva tudunk konstrukciókat ajánlani. Nagyon sokszor azt látjuk, hogy ügyfeleink egyáltalán nincsenek tisztában ingatlanuk értékével vagy anyagi lehetőségeikkel. Az ár meghatározásánál nagyon fontos egy szakember tanácsát, véleményét figyelembe venni, hiszen sok esetben ezen múlik a siker.”

KAPCSOLÓDÓ A lakását és a pénzét is kicsalta a 92 éves férfitől a fiatal nő

„A túlárazott ingatlan nemcsak időveszteséggel, de potenciális kudarccal is jár, holott mindenkinek az eladás és/vagy vétel az érdeke. Egyre gyakrabban akarnak külföldiek vásárolni, és nyelvismeret hiányában az eladó az ingatlanközvetítő segítsége nélkül nem is tud kommunikálni az érdeklődővel. Amikor ügyvédi segítség kell, akkor tudunk ajánlani megbízható, ingatlan-adásvételhez értő szakembert. Mindig ragaszkodunk ahhoz, hogy írásos vételi szándéknyilatkozat készüljön, így az eladó számára egyértelművé válik, hogy valós-e a vételi szándék. Az energetikai tanúsítvány beszerzése nélkül ma már nem lehet ingatlant eladni, házvásárláshoz pedig nem árt statikust vagy építészt magunkkal vinni. Egy társasházi lakásnál érdemes a társasház költségeinek és szabályainak is utánanézni, ezeket a feladatokat mind-mind segít az ingatlanközvetítő elintézni.Volt olyan eset, amikor építési szándékkal telket akart venni egy ügyfél, és csak azon múlt, hogy nem futott bele zsákutcába, hogy utánanéztünk a helyi önkormányzati előírásoknak. Nem az eladó volt rosszhiszemű, egyszerűen csak nem tudta, hogy a telke mérete miatt nem engedélyezett az építkezés azon a helyszínen. Az ingatlanhirdetés szakszerű megfogalmazása, a jó fotók, esetleg videók elkészítése minden esetben segíti az adásvétel létrejöttét, és ebben az ingatlanközvetítők profik. Sok esetben egy lakás megtekintésénél a bútorzat és a függönyök mellett nem is figyelnek a vevők az esetleges fontos tényezőkre, lehetőségekre, nem látják a lakást a szakember szemével, pedig örök igazság, hogy csupasz lakásokat veszünk, és abban kell meglátni a lehetőségeket” – sorolja egy szuszra dr. Szabó Márta, az OTP Ingatlanpont hálózatirányítási és fejlesztési vezetője.