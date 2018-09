Eladhatatlan ingatlan nem létezik! Vagy mégis?

Létezik eladhatatlan ingatlan? –teszem fel a naiv kérdést, amire Ruff János azonnal rávágja, nem, ilyen nincs, egy jó ingatlanközvetítő bármit elad. Aztán percekkel később visszakozik, mert bizony mégis vannak olyanok, amiktől évek alatt sem tud megszabadulni a gazdája. De melyek ezek?

Budapesten a lakásokat viszik, mint a cukrot, ha jól van árazva, és a környék is megfelelő. Ha egy kicsit messzebb megyünk Budapesttől, akkor azonban egyre több olyan családi ház van, amit nagyon nehéz eladni. Első körben az elhelyezkedés és a reális ár számít. Ami távol van mindentől, és rossz az infrastruktúra, ott nehezebb helyzetben vagyunk. A lakosság összetétele sokaknak az első kérdése, például vannak olyan településrészek, ahol szinte eladhatatlanok a házak, hiába alacsony az áruk, az ügyfelek általában még az autóból sem szállnak ki. Pedig elsőre azt gondolná az ember, hogy az ingatlan állapota a legfontosabb szempontja a vevőnek, pedig nem. Gyakran vásárolnak olyan házat a kuncsaftok, amit fel kell újítani, nem mindenkit rettent el az építkezés gondolata. Azonban ha szerkezetileg hibás építményről van szó, vagy menthetetlen állapotú vályogházról, akkor igen nehézzé válik az értékesítés. Egy ilyen ház esetén a bontási költség akár több millió forintra is rúghat, ezt nem szokták vállalni, ilyen még a palatetős ház is, ahol a palatető veszélyes hulladék, ezért nagyon magas az elszállítás költsége

– mondta el Ruff János, az OTP Ingatlanpont munkatársa az NLCafénak.

Ilyenkor sokan az illegális megoldással élnek: bedőlt falakra hivatkoznak, és leszakadt tetővel operálnak, hogy megússzák a tetemes bontási költséget. Jellemzően egyébként az ilyen típusú családi házak az eladhatatlanok. Budapest közelében nem nagyon vannak elhagyott települések, de pár megyével arrébb már előfordul. Az ilyen helyeken pokoli nehéz eladni egy családi házat, még akkor is, ha jó állapotban van, és az ára is reális, mert nem szívesen költözik senki sem egy elhagyott, kihalt faluba.

„Házat mindig nehezebb eladni, mint lakást, hiszen többe kerül, és akinek van 20-25 millió forintja, az inkább vesz egy új építésű, ám kisebb lakást, mint egy kertes házat 30 millióért, amire még rá is kell esetleg költeni. A házaknál sokkal komolyabb átalakításokra van szükség ahhoz általában, hogy egy másik család igényeinek is megfeleljen, mint egy lakásnál, és sokan nem szeretnének pluszpénzt áldozni, és szívesen megússzák az átalakítás nehézségeit is. Arról nem beszélve, hogy 30-40 millió forintból már megfontolandó egy építkezés is, és akkor biztosan olyan lesz a ház, amilyenre az illető vágyik. Az általános tapasztalatom az, hogy az emberek nagy része végül nem olyat vesz, amiről álmodott, hanem olyat, amire pénze van, eltekintve attól a nagyon kevés vevőtől, akiknek tényleg sok pénze van. A városból kiköltözés egyébként most is fénykorát éli, leginkább azért, mert egy budapesti panel árából már nagyon szép házakat lehet vásárolni kicsit messzebb a fővárostól. Sokan menet közben meggondolják magukat, mert a lakásuk komfortját és a közlekedés minőségét mégsem akarják elengedni. Nagyon sok olyan település van, ahol jó a közlekedés, jó az infrastruktúra, és közel van a fővároshoz. Ilyen többek között: Budaörs, Biatorbágy, Páty, Diósd, Budakeszi, Dunakeszi, Érd. Viszont itt az árak is magasak, és sokan inkább kicsit kijjebb mennek, mondjuk Ócsára, Ercsibe, ahonnan szintén be lehet járni, de már 15 millióért is lehet házat venni.”

Persze vannak kivételek, például Nagykovácsi azon helyek közé tartozik, ahol nagyon magasak az árak, és annak ellenére, hogy a közlekedés nem a legjobb, mégis népszerű hely; Solymár is hasonló paraméterekkel rendelkezik. Mostanában Dunaharasztiban és Dunavarsányban is egész jól lehet értékesíteni – állítja a szakember, pedig ezek a települések egy kicsit messzebb vannak, mint a fent említettek.

A szakértő szerint általánosságban a csok miatt egy kicsit visszaesett a használt családi házak piaca országszerte, mert sokan most az új szintráépítéseket és az építési telkeket keresik.