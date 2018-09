A táguló tér élménye

Panorámás otthonok

A modern nagyvárosi ember élettere leszűkült: egymásra hajazó lakóterek és szabványirodák világa között mozog, amit meg-megszakít egy-egy shopping valamelyik egyen-plázában… Két teremgarázs között pedig a gépkocsi otthonos, de nem túl tágas terében éli életét: telefonál, rádiót hallgat, gyereket nevel. Ezért is szeretnek az emberek kimozdulni: kirándulni a hegyekben, hajózni a vizeken, barangolni idegen városok utcáin. Ezek új perspektívát adnak, a szabadság és a tér együttes élményét, ahol a szemlélő belefeledkezik a látványba és megfeledkezik a múló időről.

Igazi luxus, ha valakinek ez az élmény minden nap megadatik, ráadásul az otthonában. „Budapest elkényeztet bennünket szép fekvésével, zöld hegyeivel, a Duna látványával, átívelő hídjainak és páratlan történelmi épületeinek együttesével” – vallja Szombat Éva vezető értékesítési tanácsadó, az OTP Ingatlanpont Exclusive Iroda vezetője. Tapasztalatai szerint ezért a látványért nagyon sokat hajlandók áldozni azok a vevők, akik 100 millió forint feletti, vagy akár több-százmilliós otthont keresnek. Ebben az árkategóriában értelemszerűen az ingatlankeresés is tovább tart az átlagosnál. Részben azért, mert a vevők számos nagyon konkrét elvárást fogalmaznak meg, melyeknek nem olyan egyszerű mindenben megfelelni. Részben pedig azért, mert mindenki valamilyen megragadó térélményre is vágyik egyben: ki dunai panorámára, ki a világörökség látványának egy szeletére; ki az erdők zöldjére.

Teljes dunai vagy városi panorámát jellemzően a Gellért-hegy, a Várhegy, a Gugger-hegy, a Sas-hegy, a Kis-Sváb-hegy, a Mártonhegy, az Orbán-hegy, valamint a Naphegy bizonyos lejtőiről élvezhetünk. Ilyen színvonalas ingatlanból azonban nincsen nagy kínálat. Jóval több lakás vagy ház közül válogathat az, aki „megelégszik” a budai hegyek festői látványával – ilyen ingatlanból ugyanis jóval több van a piacon. A pesti Duna-parton szinte két kézen megszámolható azoknak az lakóépületeknek a száma, amelyekből a Duna másik oldalán végigfutó jellegzetes házsorokra, a Várhegyre és a távolban meghúzódó hegyvonulatra látni, mint ha csak egy kinagyított Budapest-képeslap lenne. Összességében kevés ilyen adottsággal rendelkező igényes ingatlan érhető el.

A pesti belváros is kedvelt cél, de igen ritka a szép kilátás ikonikus tereinkre, például a Vörösmarty térre, vagy éppen a Bazilikára. Kirobbanó formában van az Andrássy út is, ahol akad ugyan panorámás tetőterasz is, de itt a vevők már egy utcai erkélyt is nagyra értékelnek. A vezető értékesítési tanácsadó szerint az ingatlanfejlesztők ráéreztek erre az igényre, és ma már tudatosan igyekeznek úgy kiképezni a legértékesebb lakásokat, hogy azokhoz valamilyen egyedi látványelem is tartozzon.

„Pezseg a fővárosi ingatlanpiac, aktívak a vevők: az igényes piacon élénkebb a kereslet, a tökéletes ingatlant egyre nehezebb megtalálni.” – mondja Szombat Éva. A befektetési céllal érdeklődő külföldiek szinte kivétel nélkül igénylik a jellegzetes budapesti panorámát. A magyar vevők, akik jellemzően saját maguk számára vásárolnak otthont, gyakrabban engednek ebből az elvárásból, és „beérik” egy élhető terasszal, mely elmerül a budai hegyek zöldjében.