Szarka Nóra

újságíró

Közel 20 évig leginkább tévéműsorokat és dokumentumfilmeket készítettem, mellette néha írtam is. Két és fél éve dolgozom az NLCafénál, az oktatás és az egészségügy általában hozzám tartozik, de sokat foglalkozom más témákkal is. Szeretem, hogy kötetlenül lehet írni, és nálunk nincsenek tabuk. Két gyerekem van, egy fiam és egy lányom, ezért néha anya üzemmódba kapcsolok a munkahelyemen is, és sokszor írok gyereknevelésről vagy kamaszproblémákról.