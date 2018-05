A lányom szerint nincs szerelem első látásra, az lehetetlen

Szerelmes a lányom! Ez egy újdonság volt nekem, eddig ilyesmi nem fordult elő a kislányommal. És nagyon aranyos volt, hogy elmondta nekem. Az egyik évfolyamtársa, Dani tetszett meg neki egy közös, évfolyam kiránduláson Szlovákiában. Amikor megkérdeztem tőle, hogy miért pont ő, akkor hosszasan gondolkozott, és a következőket mondta:

Dani nemcsak helyes, de nagyon értelmes fiú is, és nem piszkálja a többieket hülyeségekkel, nem bántja meg gúnyolja ki a lányokat, és ez nekem nagyon szimpatikus. Sokat beszélgettem vele, és rájöttem, hogy sok mindent hasonlóképpen látunk és gondolunk. Ez a legfontosabb nekem egy fiúban, hogy lehessen vele beszélgetni. És az is tetszik Daniban, hogy mindig ápolt, tiszta ruhában jár, és nem büdös soha, mint néhány másik fiú. Olyan fiúba nem tudnék beleszeretni, aki ápolatlan.

Aztán persze kiderült, hogy Dani a barátja, és Panka elmesélte nekem, hogy Dani minden nap hazakíséri, a kapunkban pedig megöleli. Amikor megkérdeztem, hogy csókolóztok is, akkor arra az volt a válasz, hogy nem, dehogy, az undorító. Viszont Dani megfogja a kezét, és az rendben van, az nem gusztustalan, csak kicsit ciki mások előtt. Ezt hallgatva végtelenül megnyugodtam, mert úgy gondoltam, hogy ebből a gyerekszerelemből nem lehet baj. Panka sokat mesélt Daniról, és gyakran játszottunk online közösen. Néhány hónap után mondtam, hogy szeretném megismerni Dani, kíváncsi vagyok rá, erre a lányom nagyokat mosolygott és azt válaszolta, hogy ez neki oké, majd megkérdezi a barátját is, hogy hajlandó-e eljönni hozzánk. És lássatok csodát, összeszedte minden bátorságát a 15 éves kamasz, és három szál rózsaszín rózsával beállított hozzánk a megbeszélt napon. Láthatóan nagyon izgult, de igazán kedves volt, elbeszélgettem vele, és meg is etettem, mert suli után ebédidőben szerintem minden fiú farkaséhes. Panka nagyokat nevetett azon, hogy Dani milyen zavarban van, de nagyon helyesek voltak mindketten.

Nem sokkal előtte a kislányom legjobb barátnője, Panni is bevallotta, hogy szerelmes egy fiúba, de ő még nem mondta el az anyukájának, mert ez olyan ciki. Erre azt feleltem, hogy ebben semmi ciki nincsen és nyugodtan mondja el a mamijának, hiszen én is tudom, hogy a lányomnak van egy udvarlója és nincs ettől semmi baj. Rihegtek, röhögtek, de aztán Panni is elmesélte az anyukájának, ami szerintem tök jó, mert ebből is látszik, ha egy lány bízik az anyukájában.

Mivel ebben az életkorban teljesen természetesek ezek az érzések, ezért szerintem érdemes komolyan venni a kislányokat, és értelmesen, partnerként beszélni velük a szerelemről. És nagyon fontos, hogy megbízzanak bennünk annyira, hogy el is merjék mondani az érzéseiket, mert ez azt jelenti, hogy bíznak bennünk, és működik az anya-lánya kapcsolat. Szerencsére a kislányom fejében rend van, mert ő nem csinál semmi olyasmit, mint a többi évfolyamtársa, akik az iskolában, a folyosón csókolóznak, taperolják egymást, ami nemcsak, hogy nem tartozik másra, de igencsak korai is… A fiúkkal pedig időben meg kell értetni, hogy a lányokat tisztelni és szeretni kell, védelmezni, mert ezzel tudja egy fiú megmutatni a szeretetét és a vonzalmát. A lányoknak az anyjuk, a fiúknak pedig az apjuk kell, hogy példát mutasson, ugyanis, ha az apától nem látja egy fiú azt, hogy tisztelettel és szeretettel beszél az anyjáról, akkor ő sem fogja tisztelni a nőket. Mélységesen hiszek abban, hogy a leghatékonyabban jó példával lehet nevelni egy gyereket, és csak másodsorban szavakkal és beszélgetéssel.

Visszatérve még egy pillanatra a címhez, a lányommal ellentétben én azt gondolom, hogy van szerelem első látásra, van olyan, hogy meglátsz valakit, és azt érzed, hogy biztosan lesz közötök egymáshoz, mert valami elemi erővel vonz felé. És ezt az érzést majd biztosan megtapasztalja a lányom is egyszer, és remélem, hogy kölcsönös lesz majd ez a vonzalom és őszinte. De erre még baromian ráér, egyelőre legyenek barátai, saját programja, saját élete, és közben persze érezze jól magát! És persze tanuljon, mert az az egyik legfőbb kötelessége- legalábbis szerintem.