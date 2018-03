Villámgyorsan elkészíthető húsvéti ételek

Nem kell túlbonyolítani ilyenkor a menüsort, pár hozzávalóból, ízlésesen tálalva, emlékezetes húsvéti partit tudunk összehozni. A gyerekeknek mindenképpen ötletesen tálaljuk a húsvéti ételeket, hiszen egy kis trükkel bármit el lehet nekik adni, még az egészséges ételeket is.

A felnőtteknek pedig készítsünk egy-két klasszikus húsvéti ételt, hiszen ők nagy valószínűséggel számítanak a kaszinótojásra és társaira. Persze lehetünk, sőt legyünk is bátrak, és kínáljunk modern köntösbe bújtatott húsvéti ételt is, biztosan elkapkodják ezeket is.

Ezekkel a húsvéti vendégváró ételekkel készülj idén!

Sonkás, parmezános csavart ropogós. Nem kell hozzá más csak egy csomag leveles tészta, sonka, barna cukor és parmezán. A cukrot a deszkára szórjuk, erre kiterítjük a tésztát, felcsíkozzuk. Ráterítjük a szintén felcsíkozott sonkát. Megcsavarjuk és megszórjuk parmezánnal. Mehet is a sütőbe, ahol 200 fokon 10-15 perc alatt megsütjük, majd hagyjuk kihűlni.

Hawaii saslik! Az ananász és a sonka megbonthatatlan egysége, nem csak pizzafeltétként örök kedvenc. Fapálcikára felhúzva süssük meg a sütőben.

Sárgadinnye és prosciutto ugyanazon fogpiszkálóra húzva. Nagyon ezzel sem tévedhetünk. Kicsik és nagyok kedvence lesz.

Fűszeres répasajtkrém. Teljesen rendhagyó húsvéti vendégváró étel. Finomra reszelt cheddar sajt és krémsajt keveréke, jól megfűszerezve pirospaprikával, sóval és fokhagymával. Formázzunk belőle répákat, friss petrezselyemzölddel és sós keksszel kínáljuk.

Ehető tulipáncsokor. Utolsó pillanatban is elkészíthető húsvéti vendégváró étel. A hosszúkás, datolya- vagy szilvaparadicsomokat X alakban bevágjuk, belét kikaparjuk, és megtöltjük zöld fűszeres krémsajttal. A tulipánok szárát újhagymával helyettesítjük, hogy minden részében ehető legyen.

Falatnyi joghurtos céklasaláta. A főtt céklát egészen kis darabokra felvágjuk és összekeverjük a joghurtos, mustáros, citromos öntettel, amit sóztunk, borsoztunk. Kör alakúra kiszúrt pirított kenyéren tálaljuk, friss kaporral.

Csokis répa, amit minden gyerek imád. Eper, oreo és csokipuding, a siker garantált. Az epreket narancssárga cukormázba mártjuk és hagyjuk megszáradni. Közben az oreo kekszeket összetörjük, a csokipuding tetejére szórjuk, és ebbe ültetjük a “répákat”.

A gyümölcs saslik is jobban csúszik, ha a közepére becsempészünk egy-egy nyuszi formájú pillecukrot.

Cukorcsibe. Oreo vagy pilóta kekszet mártsunk sárga cukormázba, és díszítsük csibeformára!

