Az otthoni tojásfestés alapszabályai

Bármelyik tojásfestési módszert is választjuk otthon, a tojásokat minden esetben alaposan tisztítsuk meg. Lehetőleg mosószert is használjunk, majd folyó víz alatt öblítsük le. Így nemcsak a szennyeződésektől, baktériumoktól szabadítjuk meg a tojások felületét, de zsírtalanítjuk is, ami megkönnyíti a festék megtapadását. Ez akkor is fontos, ha kifújjuk a tojást, hiszen a szánkhoz emeljük majd, illetve akkor is, ha megfőzzük, hiszen az otthon megfestett tojásokat később akár meg is ehetjük.

Előkészületek az otthoni tojásfestéshez

Ha főtt tojásokat szeretnénk festeni, óvatosan tegyük a főzővízbe, nehogy megrepedjenek. Ezt segít elkerülni az is, ha nagyobb mennyiségű sót teszünk a főzővízbe. Literenként legalább 4 evőkanálnyit, amiben legkevesebb 20 percig főzzük a tojásokat. Ha megfőttek, hagyjuk kihűlni. Ha kifújt tojást szeretnénk otthon megfesteni, akkor rázzuk össze a tojást, majd egy vastagabb varrótűvel csináljunk lyukat a tojás két végén, és fújjuk ki az immár összekeveredett fehérjét és sárgáját. Így ugyanis sokkal könnyebben kijön. Mossuk ki alaposan forró vízzel.

Keverjünk színeket az otthoni tojásfestéshez

Akár természetes oldatokat használunk az otthoni tojásfestéshez, akár ételfestéket, minden esetben a forró vízbe tegyünk egy evőkanálnyi ecetet. A bögréket ne töltsük tele vízzel, csak nagyjából 2/3-ig, mivel a belekerülő tojás kinyomja a vizet. 1 bögrényi vízhez 1 teáskanálnyi ételfestéket keverjünk. A tojást ebbe tegyük bele úgy, hogy teljesen ellepje. Addig hagyjuk állni a festékben, míg el nem értük a kívánt árnyalatot. Száradás után, ha szép fényes tojásokat szeretnénk, kenjük át őket szalonnabőrkével. Különféle technikákkal az alapszínt tovább variálhatjuk, tökéletesítve az otthon megfestett tojásokat.