Stefánia vagdalt, a jolly joker tojásos étel húsvétra

A húsvéti tojásos ételek közül ez a Stefánia vagdalt, ami mindig szem előtt van, mégsem ugrik be elsőre, pedig nagyon is fontos része a húsvéti ünnepi kavalkádnak. Hiszen a reggeli sonkától és kalácstól megindult étvágyunkat jólesik egy-egy szelet, titokban bekapott és csemege uborkával megkínált Stefánia vagdalttal csillapítani.

Ezt a hagyományos húsvéti tojásos ételt többfajta húsból is el lehet készíteni: klasszikusan sertésből csináljuk, de jól áll neki a pulykahús is. Kínálhatjuk melegen tört burgonyával, vagy hidegen, zöldségekkel és kenyérrel is szuper. A Stefánia vagdalt amúgy a legtökéletesebb húsvét utáni tojásos étel is, mivel ennél jobban nem is lehetne hasznosítani az ünnepekről megmaradt főtt tojásokat. Hiszen a már megfőtt tojásokkal nagyon nem tudnánk mit csinálni, bár a tojáskrém hasonlóan izgalmas húsvéti tojásos étel.

A sokoldalú húsvéti tojásos étel

Hozzávalók

50 dkg darált sertéshús

2 tojás

2 db tejbe áztatott zsemle

1 kis fej finomra aprított, dinsztelt vöröshagyma

2 gerezd reszelt fokhagyma

pirospaprika

só

bors

+ 8 db főtt tojás

Elkészítés

A darált húshoz adjuk a kinyomkodott, szétmorzsolt zsemléket, a tojásokat, a dinsztelt vöröshagymát, a reszelt fokhagymát, pirospaprikát. Összedolgozzuk, sóval és borssal ízesítjük.

Egy őzgerincformát kikenünk vajjal, megszórjuk zsemlemorzsával és a darált húsos massza felét betöltjük.

A megfőtt és megpucolt tojásokat hosszanti irányba, egymás mögé beleültetjük a masszába, majd befedjük a fasírtmassza másik felével.

Alufóliával lefedjük és 180 fokra előmelegített sütőben 50 percig sütjük, majd fólia nélkül 10-15 perc alatt megpirítjuk a tetejét.

Várjuk meg, míg kihűl, így biztosan szép szeleteket tudunk belőle vágni, s nem fog szétesni. Majd rakjuk szépen a vendégváró asztalra, ahol a többi húsvéti tojásos étel is sorakozik.