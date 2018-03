Húsvéti sütemények: csodás kuglófok a kalács mellé

A húsvéti sütemények sora végtelen: hiszen a legtöbb sütemény megállja a helyét az ünnepi étkezőasztalon húsvétkor is. Persze a legautentikusabb húsvéti sütemény a répatorta, ami mascarponekrémmel nyakon öntve az igazi. A hagyományos recepteken túllépve, készíthetünk egészen meghökkentő húsvéti süteményeket is, és olyanokat is, amelyekhez már kell némi konyhai előképzettség. Persze ezekkel a különleges díszítésű húsvéti süteményekkel garantált lesz a siker is.

Citromos és márványkuglóf: a legfinomabb húsvéti sütemények

Citromos kuglóf színes cukormázzal

Hozzávalók:

30 dkg liszt

25 dkg cukor

7 egész tojás

1 cs sütőpor

1 cs vaníliás cukor

1-1,5 dl olvasztott zsír

1 dl langyos víz

3 lime leve

2 citrom reszelt héja

Dekoráció:

12 dkg porcukor

fél citrom leve

színes dekorcukor

Elkészítés:

Tojásokat kettéválasztjuk és a sárgáját kikeverjük a cukorral. Hozzáadjuk a vaníliás cukrot, a vizet és a folyós zsírt, majd ezzel is jól elkeverjük.

A sütőporral elkevert lisztet adagonként hozzászitáljuk és belekeverjük.

Ezután kerül bele a három lime kifacsart leve, és a kezeletlen vagy alaposan megtisztított citromok reszelt héja. Majd az egészet simára keverjük.

A tojásfehérjéket kemény habbá verjük, és óvatosan a kuglóf masszájához keverjük, vigyázva, nehogy a hab nagyon összetörjön.

A masszát a kivajazott, kilisztezett kuglófformába töltjük és 170 fokos sütőben készre sütjük. Tűpróbával ellenőrizzük, hogy ragad-e még a tészta belseje. Ha nem, elkészült a citromos kuglóf.

A formából kivéve, rácson, hagyjuk kihűlni, közben elkészíthetjük a mázat.

A porcukrot elkeverjük a citrom levével, hogy egészen sűrű ragacsot kapjunk. Rácsorgatjuk a mázat a kihűlt kuglóf tetejére, megszórjuk színes dekorcukorral, vagy pici kis tojáscukrokat nyomkodunk bele. És máris egy újabb gyöngyszemmel bővült a húsvéti süteményválasztékunk.

Márványkuglóf

Hozzávalók:

50 dkg liszt

1 cs vaníliás cukor

8 dkg porcukor

1 citrom reszelt héja

1 cs szárított élesztő

1 tojássárgája

6 dkg olvasztott vaj

2,5 dl tej

10 g keserű kakaópor

csipet só

Elkészítés: