Így főzd meg a húsvéti sonkát!

A húsvéti menü legfontosabb eleme a sonka. Pontosabban a tökéletes sonka. A családban mindenki szeretné, ha az ő húsvéti sonkája lenne a legfinomabb, nem mindegy tehát, hogyan főzzük meg a sonkát. Az sem mindegy persze, milyen sonkát főzünk meg húsvétra, ez is alapos utánajárást kíván, itt is és az elkészítésnél is fontos, hogy figyeljünk a részletekre.

A húsvéti sonka főzésének legfontosabb lépései

Kóstoljuk meg a megvásárolt sonkánkat, még főzés előtt. Ha nagyon sósnak érezzük, mindenképpen áztassuk be hideg vízbe egy éjszakára. Másnap öntsük le róla az áztatóvizet, erre már nem lesz szükség.

Mérjük le a sonkát – a főzéséhez kétszer annyi vízre és időre (órára) lesz szükség, mint ahány kilós. Egy biztos: a víz lepje el, és mielőtt levennénk a tűzről, ellenőrizzük, hogy megfőtt-e.

Rakjuk fel főni a húsvétra szánt sonkát, forraljuk fel, majd az első forráskor öntsük le róla a vizet, és adjunk hozzá újat. Így főzzük tovább, ne forraljuk, csak hagyjuk gyöngyözni a vizet.

Az első forrás után kerülhetnek bele a fűszerek. Ezt ki-ki ízlésének, családi hagyományainak, vagy kedvenc gasztrobloggere útmutatásainak megfelelően variálhatja: a húsvéti sonka főzőlevébe kerülhet babérlevél, fokhagyma, borókabogyó, szegfűszeg, szegfűbors, vöröshagyma. Ha valaki szeretné különlegesebb irányba elvinni a húsvéti sonkát, tegyen a főzővízbe csillagánizst vagy egész fahéjat. Lényeg, hogy egyik fűszert se vigyük túlzásba és sót még véletlenül se tegyünk a főzővizébe.

Ha úgy ítéljük, megfőtt a sonka, vegyük le a tűzhelyről és saját főzőlevében hagyjuk kihűlni. Így biztosan nem szárad ki.

A húsvéti sonka főzőlevét később használhatjuk sokféle étel elkészítésére: kitűnő alap lehet bableveshez, krémlevesekhez, vagy rizottó elkészítéséhez.

Közvetlenül tálalás előtt szeleteljük csak fel.

A húsvéti sonka főzésének, illetve elkészítésének vannak még egész extrém, vagy nálunk kevésbé ismert módjai is: van, aki a kólára esküszik, és a húsvéti sonkát egyszerűen kólában főzi meg, így lesz még porhanyósabb.