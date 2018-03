Nagyon tavaszi, avokádós kaszinótojás

Őrületesen friss és üde már ránézésre is ez az angolszász vidékeken népszerű, avokádós krémmel töltött kaszinótojás. Garantáltan nagy sikere lesz a húsvéti megterített asztalon is. A család legkonzervatívabb tagjai is elkérik majd a receptet.