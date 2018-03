Nincs húsvét sonkatekercs nélkül

Hidegtálak állandó szereplője, amit sokféleképpen variálhatunk. Mi most megmutatjuk az alapreceptet, de bátran lehet kísérletezni különféle ízvariációkkal: kerülhet a krémbe reszelt sajt, mustár, tojáskrém vagy mascarpone is, de láttunk már gombás krémmel töltött sonkatekercset is, az is nagyon finomnak tűnt, és a fűszerek is különlegessé tudják tenni a krémet, érdemes próbálgatni őket. Szépen elrendezve a húsvéti asztal dísze lehet a sonkatekercses tál.

Hozzávalók:

30 dkg sonka

25 dkg tehéntúró

70 g majonézes torma

A túrót áttörjük, és összekeverjük a majonézes tormával. Habzsákba tesszük, és megtöltjük a feltekert sonkaszeleteket.