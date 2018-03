A hipszterek egy álma válhat valóra az avokádó kinézetű csokitojással

Dominique Ansel cukrász őrült alkotásairól ismert, többek között neki köszönhetjük a cronutot. Húsvét közeledtével kis túlzással az egész világ tekintete rászegeződött, vajon mivel rukkol elő. Nem csalódtunk benne most sem, mert az idei ötlete is elképesztően zseniális. A Huevocado fantázianevet viselő csokitojás úgy néz ki, mint egy élethű avokádó, abból is a legszebb fajta. A különlegességből nem spórolták ki a minőségi csokit, ráadásul fehér csokidarabokat is szórtak bele rendesen. A csokitojás március 22-től április 1-ig érhető el a New York-i Dominique Ansel cukrászdában, ára 22 dollár (kb. 5500 forint).

