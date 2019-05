Ónodi Eszter: valóban gyors és egyszerű az otthoni HPV-önteszt

Mivel a méhnyakrák halálozási aránya igen magas, és a betegség kialakulása bizonyítottan összefüggésbe hozható a méhnyak környéki HPV-fertőzéssel, fontos, hogy a szűrővizsgálat részét képezze a vírus – mint jelentős kockázati tényező - jelenlétének a kimutatása is. A citológia kiváltható: a Neumann Labs Easy HPV Testjével a nők maguk, otthon is elvégezhetik a HPV-szűrést. A fejlesztő cég kampányának egyik, jól ismert arca Ónodi Eszter színművész, aki többek közt azt is vállalta, megosztja a teszttel kapcsolatos tapasztalatait. Az önteszt életet menthet, nemes feladat egy ilyen ügy mögé állni.