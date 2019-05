Liptai Claudia: „Fontos, hogy egy nő a saját kezébe vegye a sorsát”

Örömmel csatlakoztál a Neumann Diagnostics méhnyakrák elleni kampányához és a Neumann Labs Easy HPV Test kipróbálásához, miért?

Bár nagyon érdekel az orvoslás, és ezen a téren igen olvasott vagyok, mégis eddig tévúton jártam. Meg volt győződve ugyanis, hogy a HPV és a méhnyakrák elsősorban a fiatal lányokat veszélyezteti, majd megdöbbenve olvastam, hogy igazából a 35 éves és afeletti nők a legveszélyeztetettebb korosztály. Emellett sajnos van érintettség is, nem konkrétan méhnyakrák, de előfordult a családban nőgyógyászati rákos eset. Ő fiatal volt és szerencsére meggyógyult. Rettentően fontos a szűrés és a HPV-tesztelés! Meg kell érteni végre azt, hogy egyszerűen nincs mese, a struccpolitikát be kell fejezni, és bármennyire is szörnyű ez a hárombetűs szó, csak egy módon lehet vele felvenni a küzdelmet, kizárólag egy fegyver van ellene, a rendszeresség és az, ha időben felismerjük.

Hogy látod, ehhez képest mennyire vagyunk mi, nők tudatosak az egészségünket, akár a különböző szűrővizsgálatokat tekintve?

Azt látom, már sokkal több mindent sikerült megértenünk ahhoz képest, ahol 10-15 évvel ezelőtt tartottunk. De biztos vagyok benne, hogy egy nő még mindig előbb viszi el bármire a gyerekét, mit saját magát. Ezzel én magam is így vagyok a kislányom, Panka esetében. Ez egyfajta patópálság, ami nagyon nehéz helyzetet teremt, és ami elsősorban abból fakad, hogy nehezen nézünk szembe a ténnyel: halandók vagyunk. Sokszor csak egy-egy nagyon közeli betegség figyelmeztet bennünket erre. Iszonyú fontos, hogy ne legyen kibúvó, ne legyenek kifogások, hogy most nem érek rá, vagy fáradt vagyok, hanem igenis szűrjünk és teszteljünk, végezzük el a vizsgálatokat!

Sokak épp az esetleges kellemetlenség, az általad is említett időhiány vagy akár a félelem miatt nem járnak rendszeresen szűrővizsgálatokra.

Ez így van, de épp ezért óriási lehetőség és tartom hatalmas előre lépésnek, hogy ma már vannak önmintavételi, online házhoz rendelhető, ráadásul a hagyományos citológiai vizsgálatnál sokkal pontosabb és megbízhatóbb HPV-tesztek. Innentől kezdve azon nők számára sincs kibúvó, akik eddig a felsorolt rossz érzések miatt nem figyeltek oda eléggé az egészségükre. Nagyon sokszor a rákszűrés nem mutatja ki a rákos eseteket, de még csak a rákmegelőző eseteket sem mind, ezért fordulhatnak elő álnegatív leletek. De szintén utána olvastam, ezzel szemben, és ezért is tartom fontosnak az otthoni HPV-tesztet, a Neumann Labs Easy HPV Test is gyakorlatilag minden rákos esetet megtalál, és sokkal inkább felhívja a figyelmet, hogy ha valami baj van, és ha valaminek utána kell nézni, mert akár csak a gyanúja is felmerül.

A méhnyakrák a 4. vezető halálok a világban: csak Magyarországon évente 1300 nőt diagnosztizálnak a betegséggel, és félezren veszítik életüket. Mi az, amit te nőként mindenképp megteszel az egészségedért?

Például soha nem dohányoztam, ez is az egyik olyan dolog, ami megnöveli a méhnyakrák kialakulásának kockázatát. De az is biztos, hogy ma már sokkal tudatosabban élek. Mondják, hogy ne éljünk stresszes életet, na, látod, ebben például nem hiszek. Nekem lételemem a stressz, legalábbis annak a pozitív oldala. Mert igenis van jó része. Ha nem pöröghetnék és nem élhetném az életem olyan nagy és izgalmas iramban, mint élem, akkor lehúzhatnám a rolót, és bezárhatnám a boltot. Vagy ha például – egy teljesen hétköznapi példát említve – nem ordibálhatnék a kocsiban, amikor hirtelen bevág valaki elém. A kisfiam egyébként már remekül tudja utánozni ezt, ahogy felmegy bennem a pumpa, de legalább kiadom magamból, és így a gyomorrák már biztosan elkerül. Viccet félretéve, ha ez a fajta pörgés és adrenalinlöket nem lenne jelen az életemben, az nem én lennék. Márpedig iszonyú fontos, hogy végre magunkkal foglalkozzunk, ne minden mással, mert sokszor még a szomszéddal is előbb foglalkozunk, ahelyett, hogy inkább magunkra figyelnénk.

Említetted a gyerekeket, Pankát és Marcit. Mi az a kor szerinted, amikortól érdemes a gyerekeket is elkezdeni egészségtudatosságra nevelni?

Ebben is nagyon agilis anya vagyok. Mert például az én anyukám korosztálya egyáltalán nem tudott ezekről beszélgetni. Pedig talán ez az egyik legfontosabb az egész szűrés tekintetében, hogy ha az ember a mikrokörnyezetében, ami a család, nyitott, nyílt, őszinte és nincsenek tabuk, akkor nagyon kicsi az esély, hogy komoly baj történjen. Onnantól kezdve például, hogy először láttam, Pankát bármilyen szinten érdekelte ez a téma vagy rákérdezett valamire, leültem és elmagyaráztam neki. Nem voltak soha titkok. Panka rendkívül fogékony egyébként is. Az őszinteség a legfontosabb, mindenről lehet és kell is beszélni a gyerekekkel.

Köztudott, hogy nagyon jó kapcsolatban vagy a Hospice Alapítvánnyal. Sok tragikus élettörténettel találkoztál már. Szerinted miből lehet erőt meríteni a hétköznapokban?

Azt gondolom, épp az tart nagyon komoly tükröt az embernek, amikor meglát egy szenvedő sorsot. Az Alapítvány igazgatónőjével vagyok különösen jó kapcsolatban, vele a gyermek hospice-ról is beszéltünk már korábban, aminél azt gondolom, nincs szörnyűbb. Panka és Marci óta különösen érzem, hogy ha bármilyen szenvedő gyermeksorsot látok, belehalok, és mindenképp segíteni akarok. Azt gondolom, hogy épp más emberek szenvedésén keresztül tanulhatjuk és becsülhetjük meg azt, hogy mi, akik egészségesek vagyunk, mennyire jó életet élhetünk. És biztos vagyok benne, hogy bárki, aki eddig odázta például a szűréseket, visszatekerné az idő fonalát, ha az segíthetne rajta.

Alapvetően optimista típus vagy, vagy azért olykor te is „bele tudsz halni” dolgokba?

Alapvetően mindig optimista vagyok, nekem tényleg mindig félig tele van a pohár. Egyszerűen ez is alkat kérdése. Pankának szoktam mindig azt mondani, amikor néha reggelente rossz kedvvel ébred, hogy: kislányom, ugyanannyi energiával és jókedvvel kell mindig felkelni! Tény, én sem voltam mindig ilyen, de ezek megtanulható dolgok.

Egyszer egy interjúban azt nyilatkoztad, anyukádtól pedig azt tanultad, hogy még tíz deka párizsiért sem szabad lemenni joggingban, mert sosem tudhatja az ember, kivel találkozik. Mindig ennyire tudatosan éled meg a nőiességed?

Abszolút. És ezt is édesanyámnak köszönhetem. Mindig azt mondtam – egészen a haláláig -, amíg látom őt felkelni, sminkelni, frizurát állítani, addig minden oké, addig minden rendben van. Teljes mértékben tőle láttam és tanultam, hogy nőnek kell lenni. Amikor az ember beteg lesz, akkor veszíti el, akkor fakul meg leginkább a nőiessége, mert akkor egy egészen más dolog kerül előtérbe. És én azt gondolom, hogy önmagunkat kell szeretni. Márpedig nem ezt tesszük. Folyamatosan emésztjük magunkat, elég jók vagyunk-e, megfelelünk-e a gyermekünknek, a férjünknek, a főnökünknek, az ideáknak, mindig találunk valamit, amivel ostorozzuk magunkat. Erről kell leszokni, mert ez betegít meg minket.

Te elégedett vagy magaddal?

Dehogy vagyok! Ez egy véget nem érő háború. De az a fontos, hogy seregeink éppen a nyerő oldalon állnak-e. Napi szinten szeressük önmagunkat és foglalkozzunk magunkkal. Kell, hogy fontos legyen egy nőnek, például akár a HPV esetén is, hogy tudja, megérdemli, hogy elvégezzen egy HPV-tesztet, és ha annak következménye van, akkor utánamenjen. A maga kezébe kell vennie a sorsát. Nagyon fontos része kell, hogy legyen az életünknek, hogy mindent megteszünk az egészségünkért