Kvíz: Mennyit tudsz a nőgyógyászati szűrésekről?

A női egészségünk kiemelten fontos, hiszen nagyban hozzájárul mindennapi harmóniánkhoz és nőiségünk megéléséhez. Ezért nagyon lényeges, hogy odafigyeljünk rá. Nem is beszélve arról, hogy az időben kezelt problémák sok esetben akár életet is menthetnek. Ezeket a problémákat a rendszeres nőgyógyászati vizsgálatokon és az akár már otthon is elvégezhető, online rendelhető HPV-tesztekkel lehet kiszűrni. Készítettünk egy kvízt, amelyben fontos kérdésekre kaphatsz választ.