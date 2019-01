Mit látsz először a rajzon? Izgalmas részleteket mesél a személyiségedről

Más és más részleteket vehetsz észre két eltérő időpontban még ugyanazon a képen is, hiszen döntésedet befolyásolhatja az aktuális hangulatod vagy a téged jelenleg foglalkoztató probléma is. Az biztos, a tudatalattid üzenhet, segíthet, amikor például személyiségtesztet oldasz meg, vagy ahogy majd ebben az esetben is teszed, kiválasztasz egyetlen részletet a képből, amelyik éppen megragadta valamiért a figyelmedet. A tudatalattid akkor segít, amikor kikapcsolod a logikus gondolkodást, nem keresed a megoldást, nem töprengsz rajta, vajon mit jelentenek a kép egyes részletei, hanem ránézel és azonnal döntesz. Nos, a kép melyik részletét választottad? Izgalmas dolgot tudhatsz meg magadról.

Ezt árulja el a személyiségedről a dombon álló alak

Ez a sziluett az első részlet, amire a szemed irányult. A képrészlet személyiségedről elárulja, bölcs és talpraesett ember lehetsz. Mindenkor vállalod a felelősséget a tetteidért, a feladataidat a tőled telhető legjobban végzed. Maximalista típus vagy, aki nem szívesen kér segítséget másoktól. Túlzottan szigorú lehetsz másokkal és önmagaddal is, azt szeretnéd, ha mindenki pontosan olyan igényesen végezné a munkáját, ahogyan te is. El kell fogadnod, mások ebben mindenképpen különböznek tőled.

Ha a női arc ragadta meg a figyelmet először

Nagyon érzékeny és intuitív típus lehetsz, ha a női arcra irányult először a figyelmed. Szívesen töltöd egyedül az idődet, sőt az is megeshet, jobban érzed magad egyedül, mint társaságban. Mindez persze nem jelenti azt, hogy magányos lennél, vagy ne éreznéd jól magad a barátaiddal, a szeretteiddel. Inkább csak arra utal, hogy leginkább a hozzád hasonlóan gondolkodókkal szeretsz együtt lenni. Nem szereted a zajos, zsúfolt helyeket, inkább a nyugalmast keresed az életedben.

Ezt árulja el a személyiségedről, ha a holdat vetted észre először

Kifejezetten kreatív és vidám ember lehetsz, ha a holdat vetted észre legelőször a képen. Ha van valami, amit nagyon szeretsz az életben, az biztosan a bulizás, a jókedv, a lazítás. Sokan vesznek körbe, népszerű lehetsz a baráti társaságokban. Rendkívül jó ötleteid vannak, viszont csak nagyon ritkán tudod azokat megvalósítani. A fantáziád szárnyal, az igazán kreatív ötleteid mégis a legtöbbször elröppennek a levegőben.

(via your other perspective) Kiemelt kép: Thinkstockphotos