Melyik seprűvel repülnél? Ilyen boszi vagy

Már a 7 önmagában is mágikus szám. Az, hogy a rajzok közül melyiket választod, valójában a személyiségedről árulkodik. Ezúttal pedig a benned rejlő mágikus képességet is megismerheted. Izgalmas játékra invitálunk. Melyik seprűt választod? És vajon milyen boszorkány lapul a lelkedben?

Ha az első seprűt választottad, vállalkozó boszi vagy

Tökéletesen tisztában vagy a saját képességeiddel, ha az első seprűt választottad. Neked nem okoz gondot, hogy új dolgokat próbálj ki, vagy amikor szükséges, új életet kezdj. A döntéseidet átgondolod, így nem érnek veszteségek, és a kockázatokkal sem kell számolnod. Aktív és energikus típus vagy. Csak felpattansz a seprűdre, és irány a kaland. A barátaiddal is szívesen töltöd az idődet.

Ha a második seprűt választottad: valódi boszinak születtél

Kifejező és vonzó a személyiséged, de attól sem rettensz meg, amikor meg kell szólalnod. A körülötted élők is látják a benned rejlő boszorkányos erőt, hiszen nagyon sokszor előre megérzed az eseményeket, hogy mi fog történni. Bámulatos az intelligenciád, és még csak jóskártyákra sincs szükséged ahhoz, hogy tanácsot adj másoknak.

Ha a harmadik seprűt választottad, boszorkányos az erőd

Bizony képes vagy rá, hogy érzelmileg manipulálj vagy befolyásolj másokat még akkor is, ha egyébként nagyon jó barátságot ápolsz velük. Annak ellenére, hogy kifejezett vezetői adottságokkal rendelkezel, mégis olyan boszorkány vagy, aki mások érdekében vállal áldozatot.

Ha a negyedik seprűt választottad, tökéletes boszi vagy

Pontosabban a maximalista típus, hiszen nálad minden és mindenkor makulátlan rend szerint történik. Legalábbis ezt szeretnéd. A tökéletességre törekszel, és másoktól is pontosan ugyanezt várod el. Sokan csodálnak és elismerik a képességeidet, mégis nagyon nehéz fölvenni veled a versenyt. A lécet magasra helyezed, amit rajtad kívül csak nagyon kevesen képesek elérni.

Ha az ötödik seprűt választottad, tanácsadó boszinak születtél

Képes vagy mások belső motivációit érzékelni. Kapcsolataidban az igazság, a bizalom alapvető. Boszorkányos képességednek köszönhetően pontosan tudod, amikor valaki nem mond igazat. Sosem bocsátod meg a hűtlenséget, az árulást. Az univerzumtól egy másik különleges adottságot is kaptál, tanítói, tanácsadói képességgel is rendelkezel. Könnyen lehet, hamarosan nálad fiatalabb boszikat avatsz be a misztikus tanokba.

Ha a hatodik seprűt választottad, kemény boszi lehetsz

Úgy is fogalmazhatnánk, vasakarattal rendelkezel. Gyorsan és könnyedén fölismered kapcsolataidban a csalást, a hazugságot, az igazságtalanságot sem viseled el. Mindenkor megvéded magad és keményen ragaszkodsz a saját álláspontodhoz. Sajnos nem mindenkor tudod magad megfelelően uralni, így előfordulhat, hogy durván, nyersen fogalmazod meg a véleményedet.

Ha a hetedik seprűt választottad, úttörő boszi vagy

Abban mindenképpen különbözöl a többi boszorkánytól, hogy a látásmódod az átlagosnál jóval szélesebb. Nyitott vagy az újdonságokra, és könnyedén változtatsz vagy kezdesz bele új, addig ismeretlen dolgokba. Te nem vársz a tökéletes pillanatra, inkább megoldod a problémákat itt és most. Attól sem rettensz meg, hogy olyan ösvényre lépj, ahol előtted még senki sem járt.

(via mystical raven)