Ezek a csillagjegyek különösen ragaszkodnak egymáshoz

A Mérleg és a Skorpió párosa

Elképesztően szoros barátságot és párkapcsolatot köthet ez a két, egymástól merőben eltérő csillagjegy. A Mérleg fontos akar lenni, a Skorpió ostromolja őt. A Mérleg szabályokat hoz, a Skorpió pedig élvezi a kényelmet. Különleges, egészen vibráló párkapcsolatot alakíthatnak ki egymással. Rendkívül inspirálóan hatnak a másikra, olyan tulajdonságokat fedeznek fel magukban, amilyeneket korábban sosem tapasztalt egyikük sem.

A Halak és a Rák párosa

A horoszkóp szerint mindkét csillagjegy a víz elemhez tartozik. Mély érzésűek, érzékenyek, érzékiek, így remekül megértik egymást. A Rák és a Halak egymás mellett bátran kimutathatja érzéseit, a párkapcsolatban sosem tapasztalt boldogságot élnek meg. A kapcsolat szétszakíthatatlan. A Rák a tapogatózó és a földön járó, míg a Halak kreatív és intuitív. Senki sem érti meg a másikat olyan mélyen, mint ők ketten.

A Nyilas és a Kos párosa

Ha ők egymásra találnak, a kaland, a merészség elkerülhetetlen. Hasonlóak a vágyaik, imádnak utazni, tervezni, úgy érezhetik, őket a sors is egymásnak teremtette. A Kos és a Nyilas hasonlóan éreznek, hasonlóan gondolkodnak, hasonlóan intellektuálisak, így kapcsolatuk egészen elképesztő lehet. Mindketten vágynak a függetlenségre, az önállóságra, amit egymásnak is megadnak. Lenyűgözik egymást kivételes tehetségükkel. Nemcsak társra találnak a másikban, hanem a legjobb barátra is.

Az Ikrek és a Vízöntő párosa

A két levegős csillagjegy kiegyensúlyozza egymás szélsőséges tulajdonságát. Kifejezetten jó hatást gyakorolnak a másikra. Az Ikrek határozatlanságát és félelmeit a Vízöntő eltökéltsége és tisztánlátása oldja fel. Céljaik megvalósításában is tökéletes partnerre találnak a másikban. Hihetetlenül jól egészítik ki egymást, ráadásul mindketten könnyedek, vidámak, szórakoztatóak, és megadják a szabadságot, a teret a párjuknak.

A Szűz és a Bika párosa

A Szűz és a Bika kapcsolata az égben köttetett. Mindketten föld jegyűek, így könnyen megértik egymás vágyait. Nemcsak a magánéletben alkotnak tökéletes párost, az üzleti világban is tökéletes az összhang közöttük. A Bika rendkívül jó hatással van a Szűzre, hiszen magabiztosságával társa önbizalmát is erősíti. A Szűz pedig mindent megtesz a Bika kényelméért. Biztos, stabil hátteret nyújtanak egymásnak, amelyre mindketten olyannyira vágynak.

(via thought catalog) Kiemelt kép: Thinkstockphotos