Napi horoszkóp 2019. május 24.: Fordulatos lesz ez a péntek

A kávé szó szerint életmenő lesz számodra pénteken. Indítsd a napodat egy finom kávéval, és ha kell, napközben is iktass be a szokásosnál is több kávészünetet. De ne felejtsd el, valójában azzal űzheted el a fáradtságot, ha kialszod magadat, és nem hajtod túl a szervezetedet.

Napi horoszkóp: Mérleg

Hirtelen elhatározásra jutsz pénteken. Ráadásul nem is egyre. Egész nap hirtelen hozod meg a döntéseidet, ami sajnos azt is jelenti, hogy senki sem fogja tudni követni, mit szeretnél. Meg persze sajnos azt is jelenti, hogy egy idő után már te magad is belezavarodsz a sok döntésbe.

Még több horoszkóp Mérlegeknek:

