Ezek a csillagjegyek olvasnak benned

A Halak megálmodja a jövőt

A Halak megérzései bámulatosak. Ő nagyon gyakran előre megálmodja a jövőbeli eseményeket. Rendkívül érzékeny lélek, spirituális beállítottságú csillagjegy. Számára a belső béke, a nyugalom mindennél fontosabb, nem véletlenül gyűrheti maga alá nagyon könnyen a depressziós hangulat, amikor zűrzavaros az élete. Mottója: „Érzek”, ezért is olvas könnyedén a többiekben, hiszen bámulatos intuíciója jelzi, amikor valami nem stimmel a környezetében.

A Skorpió átlát a többieken

A Skorpió tekintete igéző. Szinte érzékelni lehet, ahogyan a többiek szemébe nézve látja, valósággal letapogatja a gondolataikat. Nagyon kifinomultak a radarjai, őt képtelenség becsapni, egyetlen mozdulatból is kiolvas mindent. Mindent megérez előre, mégis hajlamos kockáztatni, hiszen a kihívások, a veszélyes, mégis izgalmas lehetőségek felcsigázzák a képzeletét. Leginkább a szerelemben. Imád hódítani, tény és való, lehetetlenség ellenállni a vonzerejének.

A Nyilas megérzései elsőrangúak

A Nyilasról talán sokan nem is gondolják, mennyire spirituális alkat. A kérdés csupán, vajon használja-e különleges adottságát. Ha megtalálja belső harmóniáját, nagyon komolyan és pontosan működnek a megérzései. Ő is képes előre megérezni bizonyos történéseket, a belső hangok segítségével sikerrel el is tudja kerülni az akadályokat. Bámulatos képességét mégsem használja minden Nyilas, pedig hihetetlen módon könnyíthetné meg vele az életét.

(via horoscope daily)