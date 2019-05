Ezek a csillagjegyek kikészülnek az Ikrek havában

A Rák a páncéljába húzódna az Ikrek havában

Kedves Rák! Az előtted álló néhány hét még nem a te időszakod. Ha tehetnéd, az Ikrek havában elrejtőznél a világ elől, legszívesebben a biztonságot adó páncélodba bújnál. Talán még a szokásosnál is érzékenyebb leszel a körülötted zajló eseményekre, ezért hajlamos lehetsz mindent túlgondolni, túlreagálni. Valójában jól is teszed, ha minél több időt töltesz egyedül, hiszen épp ez a befelé fordulás, az önvizsgálat a hónap legfontosabb feladata. A megérzéseid most különösen erősek, kövesd azokat, meditálj, pihenj, amennyit csak lehet. Jönnek még jobb napok.

A Skorpió spirituális földrengést él meg az Ikrek havában

Kedves Skorpió! Te pontosan tudod, milyen érzés megtapasztalni a legmélyebb lelki pontot. Az Ikrek havában eljön ez a pillanat, viszont a benned lévő bámulatos újjászületési energiának köszönhetően ismét elindulsz fölfelé. Gondold át, miben érdemes változtatnod, mit kellene elengedned, miben kell megújulnod. A spirituális gondolkodás nagyon közel áll a lelki világodhoz, ezért te a nehéznek tűnő feladatok elől sem futamodsz meg. Téged valóban még erősebbé tesznek a kihívások. Túléled. Most is. Bármilyen fájdalmasnak tűnik, téged szolgál.

A Halak az összetartozás érzését keresi az Ikrek havában

Kedves Halak! Az előtted álló hetekben mindennél jobban vágysz az ölelésre, a szeretet érzésére, amit természetesen meg is érdemelsz. Ugyanakkor az Ikrek hava bizonytalan, kiszámíthatatlan helyzetek elé állíthat téged. A megszokotthoz képest is jóval érzékenyebb, sérülékenyebb a lelked. Nem találod most a helyedet, kimerültnek, fáradtnak érzed magad. A legjobb, amit tehetsz, hogy minél több időt töltesz a családdal, a barátokkal. Nekik bátran kiöntheted a szívedet. A depresszív időszakot követően úgyis bámulatos fordulatra számíthatsz.

(via elite daily)