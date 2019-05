Ezek a csillagjegyek nagyon nem jönnek ki egymással

Vannak, akik ösztönösen jól kijönnek egymással, másokkal viszont csak a legnagyobb erőfeszítések árán sem igazán tudunk baráti hangnemet megütni. A horoszkópból pontosan látható, mely csillagjegyek illenek egymáshoz a leginkább, és melyekkel lehet a legtöbb súrlódásra, vitára számítani.

1. A Bika és az Oroszlán kapcsolata

A makacs Bika és a királyi Oroszlán párosításában vajon ki lehet a nyertes? A Bika egy vita során hajlamos elbarikádozni magát, miközben az Oroszlán éppen nagyjelenetet szeretne előadni. Ha a Bika hajlandó lenne legalább egy kicsit nyitni, az Oroszlán pedig lejjebb hangolná a drámát, még működhetne is ez az amúgy izgalmas kapcsolat. A hűség, a kitartás, az érzékiség alapból is erős kapocs közöttük.

2. Az Ikrek és Halak kapcsolata

Az Ikrek néha hajlamos trükközni, amit a Halak aztán magára vesz, és bezárkózik. Az Ikreknek érdemes a Halakkal szemben kicsit visszafognia magát, a Halaknak meg el kéne engednie a folyamatos aggodalmaskodást. Annak ellenére, hogy mindketten igen változékony és bizonytalan típusok, az értelem és érzelem találkozásából szórakoztató és tartalmas kapcsolat szövődhetne.

3. A Szűz és a Nyilas kapcsolata

Lehet, hogy mindig a Nyilasé az utolsó szó, de a Szűz mellett alaposan meg kell dolgoznia ezért. Ha nem akarnák folyamatosan a sarokba szorítani a másikat, hanem képesek lennének mély levegőt venni és türelmesen meghallgatni egymást, még valami igazán jó is kisülhetne a kapcsolatukból. A Szűz ragaszkodó ugyan, de neki is szüksége van a személyes térre, így a Nyilasnak is jut szabadság bőven.

