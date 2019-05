Így élik meg a változásokat a csillagjegyek

Nem számít, hogy milyen nagy ívben próbálod kikerülni, a változás mindig jelen van. Ha semmi más nem is, a változás biztos az életedben. Éppen ezért nem árt megtanulni, hogyan kell kezelni e folyamatot, hogy a lehető legjobbat és legtöbbet hozhasd ki belőle. Ha úgy állsz hozzá, hogy az életben bekövetkező fordulatok csak rosszat hozhatnak, s megpróbálsz küzdeni ellenük, vélhetően csak rontasz a helyzeten. Ám ha a változás pozitív oldalát nézed, lehetőséget a további fejlődésre, jóval egyszerűbben átvészelhető minden újdonság.

Mindenki másképp éli meg a változásokat, de ha tudod, hogy a családtagjaid, a barátaid, munkatársaid hogyan viszonyulnak az átalakulásokhoz, sokat segíthetsz magadnak és nekik is a különböző élethelyzetekben.

A Kos és a változás

A Kos ritkán lassít le annyira az életében, hogy a változásról egyáltalán tudomást vegyen, ám ha mégis, pozitívan áll a dolgokhoz. Ő nagyon is kedveli az átalakulást, s kalandvágyó természete is szerepet játszik abban, hogy ezt jól is kezeli. Ha új állásba kerül, vagy új helyre kell költöznie, ezt sosem tragédiaként, hanem lehetőségként éli meg, amiből hosszútávon mindenkor csak profitálhat.

A Bika és a változás

A Bika zavarodottnak tűnhet, hiszen nemrég alkalmazkodott egy korábbi változáshoz, s most megint történik valami. Ez nincs igazán összhangban a jellemével, hiszen azt szeretné, ha a dolgok úgy maradnának, ahogy vannak, s nem látja szükségét semmilyen módosításnak. Ahhoz, hogy elfogadja a változást, némi időre van szüksége, magában kell rendeznie az eseményeket. Ám általában zöld utat kap, főként, hogy az előnyeit is képes észrevenni.

Az Ikrek és a változás

Az Ikrek igazán változékony csillagjegy, ami azt jelenti, ő kifejezetten kedveli a fordulatokat. Nem csupán jól kezeli a változásokat, hanem azon munkálkodik, hogy azok be is következzenek. A változásoknak köszönhetően sosem unatkozik, ám problémát jelenthet, hogy azt túlságosan is akarja, pedig olykor nem ártana kicsit lassítania. Egy lassabb ütemű fordulat időnként kifizetődőbb, mint a rohamtempóban érkező.

A Rák és a változás

A Rák nem túl nagy rajongója a változásnak, főként, ha olyan területeket érint, ahol már hozzászokott az események menetéhez. Szereti a napi rutint, szereti tudni, mit várhat a környezetétől. Persze, jobban tenné, ha lazábban állna az életében bekövetkező változásokhoz, s megpróbálná elfogadni, amennyire csak tudja. Miután ő alapvetően is az egyik legérzelmesebb csillagjegy, jót tesz neki, ha valakivel erről beszélgethet erről.

Az Oroszlán és a változás

Az Oroszlán azon típusú változásokat kezeli kifogástalanul, amelyeket irányítani tud. Ha erre nem képes, az első reakciója az ellenállás. Ő ugyanakkor hajlandó szembenézni a fordulatokkal, és nem kerüli ki azokat mindenáron. A változás ugyanis egyfajta kihívást jelent az életében, ami elől a világ minden kincséért sem menekülne. A kihívások, az új lehetőségek nagyon felpezsdítik a vérét.

A Szűz és a változás

A Szűz nincs oda a váratlan fordulatokért, a legtöbbször stresszként éli meg. Bár nagyon is tisztában van vele, hogy a változás elkerülhetetlen, s hosszútávon előnyökkel járhat, ám nem könnyen hagyja abba, amit addig csinált, hogy valami újba kezdjen. Amikor időt kap a felkészülésre, remekül kezeli a változásokat, ám ha hirtelen következik be, időbe telik, míg feldolgozza az újdonságokat.

A Mérleg és a változás

A Mérleg élvezi, amikor a változás felkavarja az állóvizet az életében, s felkelti az érdeklődését. Amennyiben a fordulatok pozitívan hatnak a rá és a környezetére, teljes mértékben támogatja, ám ha olyan eseményről esik szó, amely személyesen érinti őt, már nem olyan lelkes. Ha például a kedvenc cukrászdája lehúzza a rolót, vagy megszűnik a tévécsatornája, valósággal gyászol.

A Skorpió és a változás

A Skorpió újabb csillagjegy, aki akkor viseli nyugodtan a változásokat, ha képes azokat befolyásolni, ám ha nem tudja kezelni, ő is nagyon idegessé, kiegyensúlyozatlanná válik. Jobban tenné, ha kizárólag a lényegre koncentrálna, s az érzelmeket megpróbálná az helyzetekben félretenni. Ő ugyanis elég bölcs és érett, hogy a lelke mélyén tudja, a változás mindenképpen elkerülhetetlen, akár elfogadja, akár nem.

A Nyilas és a változás

Ha a Nyilas irányítaná a világegyetemet, ő biztosan folyamatosan változtatna mindenen. Ha valaki, ő biztosan imádja a fordulatokat. Ez ad neki erőt, állandó izgalmat, ami kalandvágyó természetének lételeme. Annyiban átesik a ló túloldalára, hogy túl gyakran vágyik a változásokra, hiszen érdeklődése fenntartásához épp erre van szüksége. S ha ez nem következik be, saját maga veszi kézbe az irányítást, s próbál változásokat előidézni az életében.

A Bak és a változás

A Bak többféle módon kezeli a változásokat. Előfordul, hogy ő maga idézi elő, s mindent megtesz, hogy kedvező fordulatok történjenek az életében. Ám időnként a makacssága győzedelmeskedik, ilyenkor pedig mindent megtesz, hogy semmi sem változzon meg körülötte. Szóval, ha változás a köz javát szolgálja, ő biztosan támogatja, de amikor közvetlenül őt érinti, már közel sem annyira lelkes.

A Vízöntő és a változás

A Vízöntő az újítások mestere, így érthető számára, hogy a változások hasznosak és nagyon is szükségesek. Ő azon sem húzza fel magát soha, ha épp elküldik a munkahelyéről, hiszen biztos benne, hogy hamarosan újabb és talán még jobb állást fog találni. Logikus gondolkodása, intelligenciája segít neki megérteni és a lehető leghatékonyabban kezelni a fordulatokat, hiszen elfogadja, így működik a világ.

A Halak és a változás

A Halak remekül viseli a változást. Időnként túlságosan is lelkesen, gyerekesen fogadja az újdonságokat, vagy éppenséggel olyan döntéseket hoz, amelyek nem igazán előnyösek számára. Éppen ezért, mielőtt belevetné magát a változásokba, nem ártana alaposabban átgondolnia a dolgokat, elemeznie az egyes eseményeket, hiszen nem mindegy, milyen következményeik lesznek rá nézve.

