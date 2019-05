Napi horoszkóp 2019. 05. 23.: Fogadd el csütörtökön a segítséget

A legjobb pillanatban érkezel valahová, így neked is jut az élet ajándékaiból. Mindegy, hogy ez az ajándék egy tárgy, lehetőség vagy találkozás, a lényeg, hogy a legjobb időben érkeztél, ezért valóban jár is neked. Ugye elfogadod ma az élet ajándékát?

Párod nem mindig azt teszi vagy mondja, amire számítasz. Ma is meglephet a szavaival. Fontos, hogy észben tartsd, nem azért szereted őt, mert ugyanolyan, mint te. Épp ellenkezőleg, azért szereted, mert más, mint amilyen te magad vagy.

Támogatásra van szükséged csütörtökön, hiszen úgy érzed, hatalmas lemaradásban vagy, és egyedül nem tudod utolérni magadat. Szerencsére ma többen is támogatnak téged. Érdemes megköszönnöd, meghálálnod a segítséget.

Szívesen kockáztatsz csütörtökön. Most szívesen alapozol a legendás szerencsédre, és arra, hogy a körülmények úgyis mindig kisegítenek a nehéz helyzetből. Ma akkor leszel a legszerencsésebb, ha nemcsak bátran kockáztatsz, de kitartóan teszel is, hogy a kockázat minél kisebb, az eredmény pedig minél biztosabb legyen.

Napi horoszkóp: Szűz

Szerelmes vagy az életbe, a létezésbe csütörtökön. Szerelmes vagy egy ötletbe is. Most a szerelem felpezsdíti az életedet, és érezheted, hogy mennyire jó élni annak ellenére is, ami a múltban történt. Hagyd, hogy ez az érzés az életed minden területét felpezsdítse!

Még több horoszkóp Szűz jegyűeknek:

Itt a mai angyalkártya az angyalok üzeneteivel és tanácsaival

Napi kínai mantra – pozitív gondolatok mára

Heti Szűz-horoszkóp – Nézd meg, milyen lesz a heted!

Heti Szűz-angyalhoroszkóp – Melyik angyallal dolgozz együtt a héten?

Hétvégi Szűz szerelmi és bőséghoroszkóp – Mi vár rád a szerelemben és az anyagi ügyekben?

Havi Szűz-horoszkóp – Megmutatjuk, milyen lesz a hónap!

A Szűz jegy jellemzése

A Szűz mint aszcendens – Kattints ide, és tudj meg mindent a Szűz aszcendensű emberekről!