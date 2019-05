Ezeknek a csillagjegyeknek csodás lehetőségeket hoz az Ikrek hava

Az Ikrek önmagára talál az Ikrek havában

Kedves Ikrek! Eljött a te időd, az év kétségtelenül legszebb hónapja áll előtted. Nem mellesleg nagyon boldog születésnapot is – lesz okod az ünneplésre. Az elmúlt év bőven hozott kihívásokat és sikereket is, érdemes visszatekintened picit és felismerni ezeket. Most viszont itt az idő, hogy csak önmagadra figyelj, és kitaláld, mit is szeretnél elérni. Szerelemre vágysz? Elég csak gondolnod rá, és megtörténik. Engedj el minden kétséget és félelmet, az Ikrek havában minden kívánságod teljesülhet. Felkészültél a csodákra?

A Mérleg valódi szépségre lel az Ikrek havában

Kedves Mérleg! A szabadság, a felhőtlen öröm érzése kerít mostanában a hatalmába. Ne is állj ellent, engedj a csábításnak, hiszen számtalan kaland vár most rád. Magad is meglepődsz, hirtelen mennyire népszerű leszel. Ne keresd az okokat, az összefüggéseket, csak hagyd, hadd történjen veled most valójában bármi. Lásd meg az életedet teljes valójában, vedd észre, mennyi szépség és bőség vesz körül téged. Máris szőheted a terveket, tégy olyasmit, amit máskor nem tennél. Bontsd le magad körül a határokat. Engedd szabadjára a képzeletedet.

A Vízöntő legszívesebben táncolna örömében

Kedves Vízöntő! Miért is ne tehetnéd meg? Ha valaki, te nagyon is érted a mókát, a felhőtlen örömet és boldogságot. Valósággal fellobban a kreativitásod, az életörömed az Ikrek havában. Használd a különleges lehetőséget. Most nincsenek határok és korlátozások, csak végtelen lehetőségek. Rajtad múlik, miben éled meg valódi önmagadat, miben bontakoztatod ki a tehetségedet. Neked is jár a boldogság, most megélheted. Próbálj ki olyasmit, amit korábban sosem. Megérdemled már a sikert.

(via elite daily)