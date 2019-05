Az elmúlt 500 év legerősebb hatásával néznek szembe a csillagjegyek

A Plútó bolygó az asztrológiában a legmélyebb átalakulást képviseli, amelyet mindenki megtapasztal valamilyen formában az elkövetkező időszakban. Az elmúlt 500 év legerősebb hatásával néznek szembe ugyanis a csillagjegyek. Lássuk, milyen következményekkel is jár a retrográd Plútó idén.

A Plútó a teljes átalakulás bolygója

Bár a csillagászat a Plútót a törpebolygók között tartja számon, az asztrológiában annál nagyobb a jelentősége: a Skorpió jegy uralkodó bolygójaként a teljes átalakulást szimbolizálja. Retrográd, vagyis hátráló mozgását 2019. április 24-én kezdte, amit egészen október elejéig folytat. A retrográd Merkúrral ellentétben a hátráló Plútó nem dönti azonnal romba a csillagjegyek életét, hacsak nem kell szembenézniük a démonaikkal. A Plútó ugyanis leginkább tudattalan módon érint téged is, lehetőséget nyújtva, hogy a lélek legmélyebb bugyraiba áss le, szembenézhess a legsötétebb félelmekkel, gondolatokkal. Az elkövetkező fél éves időszakban feltárhatod és elpusztíthatod mindazt, ami a személyes fejlődésedet gátolja, akadályozza.

A retrográd Plútó mindent lerombolhat

A hátráló Plútó mekkora pusztítást képes okozni az életedben? Attól függ, milyen mértékben tudsz szembenéznie a sötét oldaladdal. Ha megfelelően oldod meg meg az élet adta „házi feladatot”, nincs miért aggódnod. Ez ugyanis azt jelentheti, hogy lezártál egy régóta húzódó ügyet, felszínre hoztál egy benned régóta lappangó sötét titkot, mind szellemileg, mind testileg megtisztultál, talán máris beiratkoztál valamilyen személyiségfejlődést segítő kurzusra – a lényeg, hogy cselekszel, tudatosan teszel önmagadért. Ellenkező esetben ugyanakkor érdemes máris felkészülni az „ámokfutásra”.

A retrográd Plútó a Bak jegyében jár

A Plútó a legmélyebb átalakulást képviseli, amelyet megtapasztalhatsz az életedben, nem véletlenül kapcsolja hozzá az asztrológia a halál és az újjászületés fogalmát is. Energiájának hatására a földdel egyenlővé rombolhatsz le mindent az életedben, ám a legmélyebb pontról való újjáépítéshez is megkapod a szükséges életerőt. Olyan tapasztalat lehet ez, mint aki a hamvaiból támad fel. A Plútó segít megtalálni azt a rejtett energiát, amellyel a lehető legjobbat hozhatod ki magunkból. De ehhez előbb le kell rombolni a régit, az elavult dolgokat. A több mint fél évig elhúzódó retrográd időszak a nyugalmat is elhozza az életedbe, hiszen a higgadt és kiszámítható Bak jelében jár a Plútó. Lehetőséget biztosít az elmélyedésre, hogy valóban leáshass a lelked legmélyére, és elgondolkodhass, hol is tartasz a jelen pillanatban, s hová szeretnél eljutni.

500 éve történt ilyesmi utoljára

2019-ben a retrográd Plútó azért is különleges helyzetben áll, mert nagyon közel tartózkodik a Bak jegy uralkodó bolygójához, a Szaturnuszhoz, olyan kapcsolatot alakítva kettejük között, amire 1518 óta nem volt példa. Ez az együttállás nagyon ritka, ami pedig érdemben kihat a globális folyamatokra, mint például a klímaváltozásra, a Föld állapotára, míg egyéni szinten az új társadalmi problémákkal való szembenézés mellett a felelősségvállalást sem lehet kikerülni.

(via mystical raven)