Napi horoszkóp 2019. május 22.: Az okos döntések napja a szerda

Néha meg kellene fogadnod a saját tanácsaidat. Emlékszel, amit a múlt héten mondtál az egyik barátodnak? Ma neked kellene ugyanazt tenned, amit neki javasoltál. Könnyen lehet, azt a tanácsot valójában nem is neki, hanem jövőbeli önmagadnak adtad.

Vigyázz a szavaidra szerdán, mert könnyű lesz félreérteni, szavaidat ugyanis sokan sokféleképpen fogják magyarázni. Lesznek olyan magyarázatok, amelyek távol állnak a gondolataidtól, de persze lesznek olyanok is, amelyek pontosan fedik azokat.

Sokkal több vizet kellene innod! A bőröd, az egész szervezeted áhítozik a vízre. Ha pedig úgy érzed, ezen az esős májusi napon nincs kedved vizet inni, fogyaszthatsz teát is vagy nagy tányér forró levest. A lényeg, hogy legalább kétliternyi folyadékot fogyassz el ma.

Napi horoszkóp: Oroszlán

Meg kellene hallgatnod valakit, aki arról beszél, hogyan változott az élete. Önmagában, hogy meghallgatod őt, segít a te életed változtatásában is. Sőt! Lehet, neked is azt kellene tenned, amit ő tett, amikor hasonló helyzetben volt, mint most te.

