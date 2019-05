Melyik szem a legkülönlegesebb? És mit árul el rólad?

Milyen érdekes, hogy a személyiség szó a „szem” szóval kezdődik? Nem véletlenül. Csodaszép és egyedi nyelvünk bámulatosan kifejező és összetett. Nos, melyik szemet választod? Vajon mit árul el a lelkedről, rólad? Íme a részletek.

Ezt árulja el a személyiségedről az 1. szem

Szinte bizonyosan nagyon meggondolt ember lehetsz, ha az első szemet választottad. Mindent alaposan és részletesen elemzel, megvizsgálsz az életedben, sosem hozol hirtelen döntéseket. Szinte apró darabkákként illeszted egymáshoz a részleteket, hogy teljes egészében láthass arra a problémára, feladatra, melyen éppen dolgozol. Nem mindenki képes ilyen mélységben és pontosan látni a dolgokat, mint te. Időnként mégis elbizonytalanodsz, és nem igazán tudod, mi lenne a lehető legjobb megoldás. A külvilág felé persze mindenkor magabiztosnak tűnhetsz. Hidd el, nem baj, ha nem mindig értesz mindent, ami körülötted zajlik éppen.

Ezt árulja el rólad a 2. szem

Valódi egyéniség lehetsz, ha a második képet választottad. Téged biztosan nem a szokványos hobbik, témák, történések érdekelnek, inkább hihetetlenül nyitottan tekintesz a világra. Sajátosan tekintesz az életedre, de nem utasítod el a többiek véleményét sem. Nem igazán kedveled a kőbe vésett szabályokat, saját ideákat követsz, szabad, független és önálló a személyiséged. A saját érzéseidet követed, azt teszed, amit a szíved diktál. Minden helyzetben önmagadat adod, pontosan tudod, nincs mit rejtegetned a többi ember előtt. Hiszel az igaz szeretetben, a valódi boldogságban, amiért kész vagy bármit megtenni.

Ezt meséli a személyiségedről a 3. szem

Nagyon kedves, figyelmes és szeretetteljes a személyiséged, ha ezt a szemet választottad. Sosem ítélkezel, a saját tapasztalatodból nyered az erődet. Véleményt csak olyasmiről alkotsz, amit ki is próbáltál már az életedben. Érzékeny a lelked, ezért időnként megbántva érzed magadat. Néha talán a körülötted lévő világot nyersnek, kegyetlennek érzékeled. Bizonytalanságodat, a problémáidat nem szívesen osztod meg másokkal, úgy gondolod, ezeket az érzéseket magadnak kell megoldanod. Empatikus kisugárzásodnak köszönhetően ugyanakkor gyorsan megbíznak benned az emberek. Szívesen segítesz másoknak, viszont segítséget csak ritkán kérsz a többiektől.

Ezt árulja el a személyiségedről a 4. szem

Nagyon színes a személyiséged, ha ezt a képet választottad. Energikus, barátságos, könnyed és céltudatos vagy. Született vezető rejlik a lelkedben, nagyon erős a kisugárzásod, szenvedélyesen, örömmel éled az életedet, nagyon diplomatikusan és udvariasan viszonyulsz a többiekhez. Mindenkor segítesz, ha mások kérik tőled, pillanatig sem gondolkozol, hogy mások rendelkezésére állj. Nem véletlenül kedvelnek téged olyan sokan. Csodálatos karrier és család vár rád – ha eddig nem érted volna el. Mindenképpen a sikeres és nyerő emberek közé tartozol. Nincs miért panaszkodnod az életedben.

Ezt árulja el rólad az 5. szem

Igazi szenvedéllyel, tűzzel éled az életedet, ha az ötödik szemet választottad. Tele vagy energiával, lelkesedéssel, nem is lehet ellenállni a belőled áradó erőnek. Inspirálod a körülötted élőket, nagyon sokan csodálnak téged. Viszont szélsőséges lehetsz, vagy nagyon kedvelsz valamit, vagy szívből gyűlölsz. Csak az előbbiben tudod megélni valódi önmagadat. Amint elveszíted a lelkesedésedet, inkább máshol keresed a boldogulásodat. Az is biztos, mindenkor a céljaidra összepontosítasz, amit elhatározol, semmi sem tántoríthat el a megvalósítástól. Néha önfejűen viselkedsz, hiszen mindenkor a szíved hangját követed.

Ezt árulja el a személyiségedről a 6. szem

Kifejezetten érzékeny ember lehetsz, amennyiben a hatodik képet választottad. A saját világodban érzed magadat a legjobban, tudatos és nagyon spirituális beállítottságú lehetsz. Szinte olvasol az emberekben, nagyon könnyen ráérzel mások valódi szándékára. Nem lehet téged becsapni, megérzéseid, az ösztöneid mindenkor támogatnak, segítenek téged a döntéshelyzetekben is. Érzékenységedből adódóan könnyen meghatódsz, de szívből is tudsz nevetni. Mindenkor képes vagy mások helyzetébe is belelátni, ezért nagyon jó tanácsokat, javaslatokat adsz a hozzád fordulóknak.

(via bright side) kiemelt kép: iStock