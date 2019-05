Heti holdhoroszkóp 2019. május 22–28.: Visszaszámlálás indul: jön a bikiniszezon

A fogyó Hold májusban a bikiniszezonra való készülődést, tested formálását, méregtelenítését, a fogyókúrát teszi igazán aktuálissá és hatékonnyá. Vágj bele már ezekben a napokban, és megtapasztalhatod, még a Hold is segítségedre lesz a törekvéseidben…

SZERDA – május 22.: Fogy a Hold, ráadásul a Bakban jár, ami hihetetlen fegyelmezetté tesz téged is. Főleg, ha szeretnél leadni pár kilót. Most hatékonyan fogyókúrázhatsz, méregteleníthetsz. Ez akkor lesz látványos, ha készítesz előzetes étrendet. Ma még ehhez is kellő türelmet és motivációt találsz.

CSÜTÖRTÖK – május 23.: Mára fogászati és patyolattilalmat javasol a hagyomány. Éppen ezért csak akkor menj ma fogorvoshoz, ha tényleg nagyon muszáj. A Hold este vált jegyet, addig a szerdai naphoz hasonlóan tervezheted a diétádat. És vágj is bele még ma! Egy hónap múlva tombol a nyár, amikor bikinitestet kéne villantanod. Sikerülni fog…

PÉNTEK – május 24.: A Vízöntő fogyó Hold aktuálissá teszi a szőrtelenítést és a bőrtisztítást. Ha most csinálod ezeket, hosszabb ideig nem kell megismételned. A kertben tanácsos gyomlálni, és a kártevők ellen is hatékonyan védekezhetsz. Természetesen csak akkor csináld magad, ha valóban értesz hozzá, ellenkező esetben megoldják a kertészek.

SZOMBAT – május 25.: Ma is egész nap a Vízöntőben jár a Hold, szóval a mai nap a tegnapi tökéletes mása. Ma is tanácsos szőrteleníteni, és arcradírral, testradírral megtisztítanod a bőrödet. A kertben is szorgoskodhatsz, vagy csinálhatsz bármit a szabadban. A szabadtéri programoknak kedvez a leginkább ez a szombat.

VASÁRNAP – május 26.: Gyereknapon a Halak Hold miatt bármilyen elfoglaltság szóba jöhet, ami vízzel kapcsolatos. Kényeztesd magad fürdőben, szaunában, masszőrnél. A Halak szerve a talp, ezért a talpmasszázs is remek ötlet mára. Persze meditálásra, relaxációhoz is kiváló a vasárnap. A fogyó Hold a fogyókúrádat továbbra is támogatja. A sikerélmény folytatásra sarkall téged.

HÉTFŐ – május 27.: Ma egész nap a Halakban jár a Hold. Fodrászati tilalom van érvényben, ugyanakkor a Hold ma erősen támogatja a mosást, az öntözést, a fürdőzést. A talpmasszázs, a meditáció ma különösen hatékony. A fogyó Hold a fogyókúrát teákkal teheti hatékonyabbá. Érdemes persze utánaolvasni, milyen teákkal támogathatod a méregtelenítési folyamatokat.

KEDD – május 28.: Csak este vált jegyet a Hold, ezért a fodrászt halaszd még néhány napig, ha lehetséges. És ma is moshatsz, öntözheted a növényeket – meglátod, rendkívül hálásak lesznek –, emellett talpmasszázzsal, teákkal támogathatod a méregtelenítést, a fogyókúrát. Most minél több folyadékot iszol, annál inkább fel tudod gyorsítani a folyamatot.

Erre figyelmeztet a holdhoroszkóp a héten