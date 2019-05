Ez a férfi feleségül vesz, aztán elválsz tőle a horoszkóp szerint

A Kos házasságot köt a Rákkal, aztán elválnak

A Kos házasságot köt a Rákkal, majd elválnak egymástól. A szexuális vonzalom ugyanis hihetetlenül gyorsan fellobban közöttük, és valósággal fejest ugranak a párkapcsolatba, majd a házasságba is. Egymást akarják, és lehetőleg minél gyorsabban. A fellángolást, az izzó szerelmet látványosan gyors kijózanodás követi, és kiderül, az ágyban sem értik meg egymást olyan jól. A gyakori veszekedések, viták végül szakításhoz, váláshoz vezetnek.

A Bika a Nyilassal köt házasságot

A Bika boldogan mond igent a Nyilasnak, aztán nem sokkal később az ő útjaik is elválnak. A szerelem kezdetén épp a Nyilas szabadságvágyát találja a legizgalmasabb, legvonzóbb tulajdonságának, később éppen ez bosszantja fel a leginkább. Egyre rövidebb pórázon tartaná őt, amivel csak még nagyobbra nő a szakadék közöttük. A Nyilas szabadnak született, a Bika az otthon kényelmére, nyugalmára vágyik. Valójában sosem találják meg a közös hangot egymással, nem véletlenül ér véget válással ez a párkapcsolat.

Az Ikrek a Halaktól válik el

Az Ikrek összeköti az életét a Halakkal, aztán ők is külön válnak egymástól. A Halak ugyanis túlzottan is érzelmes típus az Ikrekhez, ráadásul mindig úgy érzi, párja nem szereti őt eléggé. A kapcsolat elején az Ikrek vonzónak találja a Halak kreativitását, de nagyjából itt meg is feneklik ez a házasság. Mindketten kettős jegyek, hol egyik, hol a másik arcukat mutatják, egyikőjük sem kellően határozott és elkötelezett, hogy a szerelem ne inogjon. Viszonylag gyorsan belátják, a boldogságot nem egymás mellett találják.

A Rák a Bakkal köt házasságot

A Rák boldogan köt házasságot a Bakkal, aztán később legalább ennyire szomorúan válik el tőle. Nagy szerelemmel indul a párkapcsolat, a kémia ellenállhatatlan erővel működik közöttük. Amint szertefoszlik a rózsaszínű köd, a Bak túlzottan is földhözragadtnak, pragmatikusnak, hűvösnek tűnik a Rák számára. Minden tőle telhetőt megtesz, hogy a házasság működhessen, hiszen a Bak sokat dolgozik a családért, de az izzó érzelmeket nem tudják többé felébreszteni. A válást ők sem kerülik el.

Az Oroszlán elválik a Szűztől

Az Oroszlán oltár elé lép a Szűzzel, a végén mégis elválik tőle. Az Oroszlán bátor, feltűnő és magabiztos személyiségéhez látszólag tökéletesen illik a visszafogott és intelligens Szűz. Egy idő után mégis megváltozik közöttük az addigi összhang. Az Oroszlán irányítana, a Szűz ki nem állhatja, ha megmondják neki, mit és hogyan tegyen. Az egyre gyakoribb vitákat, veszekedéseket követően végül ők is a válóperes bíróságon találják magukat.

A Szűz esélyt ad a Kosnak

A Szűz házasságot köt a Kossal, de az ő kapcsolatuk sem tart örökké. A Kos magabiztossága, rajongása, bátorsága elbűvöli párját, ezért nagyon gyorsan fellángol közöttük a szerelem. A meggondolt és óvatos Szűz ugyanakkor nem könnyen tolerálja a Kos türelmetlenségét, önfejűségét. A Kos gyűlöli, amikor a Szűz minden cselekedetét elemzi, kritizálja, vagy az ötleteit kifogásolja. Talán még őket sem lepi meg, hogy a házasság válással végződik.

A Mérleg a Baktól válik el

A Mérleg összeházasodik a Bakkal, s ennek nagy valószínűséggel válás lesz a vége. Köztük is szinte az első pillantásra fellobban a vonzerő, és úgy tűnik, tökéletes az összhang, az egyensúly, a harmónia a párkapcsolatban. Aztán mégis kiderül, a látszat sokkal szebb a valóságnál. A Bak a munkájába szerelmes, a Mérleget lustának, bizonytalannak látja. A Mérleg társaságra vágyik, a Bak jól elvan magában is. Ők is rájönnek, sorsuk a nagy szerelem ellenére sem teremtette őket egymásnak.

A Skorpió összeköti az életét a Nyilassal

A Skorpió házasságot köt a Nyilassal, aztán a válópert is beadja. Kifejezetten izgalmasnak találják egymást a szerelem elején, valósággal izzik közöttük a levegő. A lelkük mélyén mindketten tudják, nem igazán illenek a másikhoz, mégis, mire megérik bennük a felismerés, már kimondták a boldogító igent. A Nyilas folyton menne, szabadságra, önállóságra vágyik, a Skorpió ragaszkodó és féltékeny. Gyorsan robban közöttük az érzelmi bomba.

A Nyilas a Rákkal köt házasságot, majd elválik

A Nyilas örömmel köt házasságot a Rákkal, hogy aztán gyorsan rádöbbenjen, mekkora hibát követett el. Kapcsolatukban a viharos szerelemtől kezdve a megcsaláson, a csalódáson át a túlzott ragaszkodásig, a folytonos ellenőrzésig mindenre akad példa. valódi macska-egér játék ez a szerelem, hol a szenvedélyes kibékülések, hol a hatalmas veszekedések jellemzik. Mindketten jobban járnak, amikor úgy döntenek, nyugodtabb vizekre eveznek.

A Bak a Halaknak szavaz bizalmat

A Bak összeköti az életét a Halakkal, később mégis szabadulna tőle. Pedig eleinte mintapárosnak tűnnek. A Bak megbízható és gyakorlatias személyiségéhez kívülről tökéletesen illik a Halak ábrándos, romantikus, érzékeny lelkivilága. Az ellentétek a szerelem enyhülésével egyre inkább kiütköznek, nem értik egymást, nem találják már a közös hangot. A válást követően mindenki értetlenül kérdezi, hogyan és miért ment tönkre a tökéletes párkapcsolat? Ők ketten tudják, sosem volt az.

A Vízöntő és az Oroszlán útjai különválnak

A Vízöntő nem adja olyan könnyen házasságra a fejét, az Oroszlán kisugárzásának mégsem tud ellenállni. Eleinte valódi szövetségesre találnak a másikban, hiszen mindketten szeretik a társaságot, karizmatikusak, igazi egyéniségek, önállóak, magabiztosak. Ebben a mámoros szerelemben a Vízöntőnek fel sem tűnik, az Oroszlán mennyire irányítja őt. Egy idő után nemcsak az Oroszlán mérhetetlen pénzköltése bosszantja, hanem hogy beszélgetni sem tudnak egymással. Valójában megkönnyebbülést hoz nekik a szépnek nem nevezhető válás.

A Halak a Kossal köt házasságot

A Halak örömmel mondja ki a boldogító igent a Kosnak, aztán nem sokkal később rájön, mekkora hibát követett el. Hihetetlen érzelmi energiákkal indul a kapcsolatuk, a Halakat valósággal elbűvöli párja céltudatos, határozott, kedves és sikeres személyisége. Inspirálják, ösztönzik egymást. A Kos mégis túl nyers és kemény a Halak érzékeny lelkivilágához, a dühkitöréseket, a káromkodást nagyon rosszul tűri. Az érzelmekkel együtt az összhang is elpárolog a kapcsolatból, nem véletlenül válnak el végül ők is.

