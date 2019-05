Ez a 4 csillagjegy sosem kér bocsánatot

A Bika makacs, mint az öszvér

A Bikát rábírni, hogy bocsánatot kérjen, vagy elismerje, hibázott bármiben is, nehezebb, mint elmozdítani a hegyeket. Ő ugyanis pontosan tudja, mit miért tesz, éppen ezért minden cselekedetére megdönthetetlen érveket sorol fel. Annak ellenére, hogy nem gondolja, bármiért is bocsánatot kéne kérnie tőled, a párkapcsolatot sem kockáztatja apró-cseprő vitákkal. Adj neki gondolkodási időt, és ha nem is mondja ki, hogy „ne haragudj”, a következő alkalommal biztosan másként cselekszik.

Az Oroszlán büszkébb annál, hogy bocsánatot kérjen

Az Oroszlán általában nagyon hirtelen felkapja a vizet, szenvedélyes, mindent elsöprő természetével nem könnyű és nem is érdemes vitatkozni. Hajlamos úgy érezni, ő mindenki fölött áll, többnek, jobbnak gondolja magát, akinek természetesen mindenkor és mindenben igaza is van. Nem mellesleg sportszerűtlennek értékeli, ha elvárod a bocsánatkérését, hiszen ő csak önmagát adta. A lelke mélyén tudja, hogy igazságtalan volt veled, elnézést ugyan nem kér, de néhány nap múlva biztosan meglep valamilyen nagylelkű ajándékkal.

A Skorpió sosem hibázik

A Skorpió legfőbb vágya az elismerés. Párkapcsolatában különösen szeretné megmutatni az erejét, hogy mennyit és mit ér valójában. Gyűlöli az érzést, hogy talán tőled függhet, vagy gyengének látod őt. Pontosan ezért vált a legapróbb megjegyzés esetén is agresszívre, és próbálja bizonygatni, hogy a veszekedést te gerjesztetted, és csak bosszantod, mert bocsánatkérést is vársz tőle. Szenvedélyes természetét könnyű felpiszkálni, viszont ha nyugodt tudsz maradni, pillanatok alatt lehiggad, sőt elnézéskérés gyanánt még egy csókot is nyom a homlokodra.

A Vízöntő nem kér bocsánatot

Ha Vízöntő párodtól várod, hogy bocsánatot kérjen, vélhetően visszakérdez: „miért, az óvodában vagyunk?”, a végén meg te érzed magadat nevetségesnek. Értelmes, intelligens csillagjegyként meggyőződése, hogy sosem hibázik. Szerinte csak túl érzékeny a lelked, ha minden apróságon megsértődsz. Persze ha megdönthetetlen érvekkel bizonyítod, mennyire álszent a viselkedése, talán elismeri, hogy ez egyszer tényleg elrontott valamit. De bocsánatot sosem kérne, mert ő a problémákat sem keresi az életében.

(via elite daily) Horoszkópikonok: iStock