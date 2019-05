Ezek a csillagjegyek mesterien bánnak a szavakkal

A Mérleg

Beszélgetőpartnerüket osztatlan figyelmükkel jutalmazzák, ezért is olyan felemelő a Mérleggel beszélgetni. Ő mindenkor érezteti, hogy fontos, amit a másik mond, miközben természetes bájával, sármjával bearanyozza az együtt töltött időt. Emellett széles érdeklődési körének köszönhetően szinte bármilyen beszélgetésbe érdemben képes kapcsolódni.

Az Ikrek

Az Ikrek elképesztően okos, nem mellesleg imádja a pletykákat. Tele van ötletekkel, és pontosan tudja, hogyan irányítson egy beszélgetést úgy, hogy annak számára kedvező kimenetele legyen. Bár nem áll szóba akárkivel, akit mégis megtisztel a társaságával, egészen biztosan lebilincsel humorával és intelligenciájával.

Skorpió

Ha a Skorpióval beszélgetsz, könnyen magával ragadhatnak a szavai. Karizmája és önbizalma miatt egyszerűen mindenkit meggyőz az igazáról. Próbálja ugyan az őt érintő mélyebb beszélgetéseket kerülni, mert fél, hogy hazudnia kell, és veszélybe sodorná a társalgás sikerét. Emellett türelmes, udvarias és segítőkész, vele is élmény beszélgetni.

Vízöntő

A Vízöntő természetéből adódóan segítőkész. Odaadóan hallgat másokat, de magáról ő is csak nagyon kevesebbet beszél. Nyugodt arca láttán az emberek könnyedén megnyílnak, és olyan dolgokat is elmondanak neki, amit talán senki másnak. Egyedi intelligenciájával mindig tudja, hogyan reagáljon az elhangzott információkra.

Nyilas

A magabiztos és humoros Nyilas imád új emberekkel beszélgetni, és még az idegenek is rendkívül izgalmasnak találják a személyiségét. Néha azonban hajlamos illetlen, nem helyénvaló megjegyzéseket tenni, de még ezzel együtt is igazán lelkesítő beszélgetőpartner. Persze, ő is minden helyzetben pontosan tudja, hogyan kommunikáljon a többiekkel.

(Boldsky)